Europa verso il ban di Huawei e ZTE nelle telecomunicazioni

La Commissione europea ha raccomandato agli stati membri di evitare l’impiego delle apparecchiature prodotte da HUAWEI e ZTE per le infrastrutture delle telecomunicazioni. Non è chiaro se saranno interessate anche quelle già in uso. Un ban che, se confermato e attuato, andrà inevitabilmente a ricadere sulle spalle degli operatori. È quanto riferito da un portavoce di Bruxelles alla stampa e riportato da Reuters.

Possibile ban dell’Europa per HUAWEI e ZTE

Manca ancora un annuncio istituzionale, ma stando a quanto trapelato si tratterebbe di una nuova regola inerente alla cybersecurity. Una presa di posizione che richiama alla mente quella assunta ormai diversi anni fa dagli Stati Uniti, durante il primo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, quando le due aziende furono messe al bando per ragioni del tutto analoghe, citando potenziali rischi per la sicurezza nazionale.

L’inclusione delle società nella Entity List da parte di Washington portò anche all’interruzione forzata della collaborazione tra HUAWEI e Google e, pertanto, al dover rinunciare ai servizi di bigG sui dispositivi del marchio. Una conseguenza diretta fu la diffusione di HarmonyOS.

Aumentano le tensioni tra l’Ue e la Cina

Intanto la Cina, paese che ospita le sedi centrali delle due aziende, non sta a guardare. Già la scorsa settimana, forse in vista della mossa che sta studiando Bruxelles, ha minacciato contromisure nei confronti dell’Europa se il vecchio continente introdurrà norme discriminatorie , violando quanto previsto dalla WTO (Organizzazione mondiale del commercio).

In gioco non ci sono soltanto i rapporti economici tra le telco europee e i due giganti asiatici, ma anche gli equilibri diplomatici tra i paesi. Il tutto va contestualizzato nella cornice di uno scenario globale economico e geopolitico già parecchio teso e provato dalle guerre in corso.

Non si registrano per ora dichiarazioni in merito da parte di HUAWEI e ZTE. Aggiorneremo eventualmente questo articolo se saranno disponibili.