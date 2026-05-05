 Naviga senza limiti né roaming all'estero con le eSIM Saily
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Naviga senza limiti né roaming all'estero con le eSIM Saily

Naviga con il tuo smartphone senza limiti né roaming quando sei in viaggio all'estero grazie alle eSIM Saily e ai suoi piani convenienti.
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Naviga con il tuo smartphone senza limiti né roaming quando sei in viaggio all'estero grazie alle eSIM Saily e ai suoi piani convenienti.
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Oggi puoi navigare senza limiti né roaming mentre sei in viaggio all’estero con il tuo smartphone grazie alle eSIM di Saily. I suoi piani super convenienti offrono pacchetti pensati per te che sei in viaggio e che vuoi rimanere connesso online senza dover per forza spendere una fortuna o avere pochissimi giga inclusi dal tuo operatore nel piano della tua SIM. Cosa stai aspettando? Scegli subito la tua prossima destinazione e prova quanto è fantastico questo servizio.

Prova Saily in viaggio

Sfrutta il nostro codice sconto PUNTO10 per ottenere un risparmio del 10% sul tuo ordine. Un’opportunità incredibile per spendere ancora meno senza rinunciare alla qualità di una connessione veramente veloce, dalle prestazioni eccellenti ovunque tu sia. E poi hai tantissime soluzioni da scegliere, su misura in base alle tue necessità di viaggio.

Scegli il Paese per scendere dall’aereo ed essere subito connesso e navigare senza limiti né roaming con la tua eSIM Saily già installata prima del viaggio. Infatti, una volta acquistato il piano che fa per te devi installare la tua eSIM qualche giorno prima del viaggio così che si attiverà automaticamente quando arrivi a destinazione. Fai tutto direttamente dall’app multi-device dove puoi anche consultare quanti giga ti rimangono, aggiungerne se sei a corto e attivare funzionalità extra molto interessanti.

Con le eSIM di Saily hai anche sicurezza e ottimizzazione in viaggio

Grazie alle eSIM di Saily non solo hai tutti i giga che vuoi, anche illimitati, quando viaggi all’estero, senza limiti né roaming, ma ottieni anche funzionalità aggiuntive per la tua sicurezza e ottimizzazione. Non perdere altro tempo! Scegli la tua prossima destinazione e sfrutta PUNTO10 per risparmiare il 10% sul tuo primo acquisto.

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Con Saily, che fa parte di NordVPN, hai la possibilità di cambiare posizione virtuale per continuare a sfruttare servizi e abbonamenti che funzionano solo quando ti trovi in Italia. Inoltre, grazie alla protezione inclusa blocca i siti web dannosi, rende la tua connessione anonima e ti permette di navigare risparmiando i dati grazie al blocco degli annunci integrato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
5 mag 2026
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