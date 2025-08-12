Xiaomi Smart Band 7 Pro con Alexa integrata costa MENO DELLA METÀ ora

Tra tutti gli smartwatch in commercio, il magico Xiaomi Smart Band 7 Pro fa la differenza. Al tuo polso è un assistente sotto tutti i punti di vista e non solo la vita quotidiana diventa più semplice, ma anche lo sport e la salute vengono monitorati con attenzione. Per metterlo al polso spendi pochissimo con lo sconto del 57% in corso ora su Amazon. Non perdere tempo e mettilo in carrello a soli 43,49 euro anziché 99,98 euro e non farti scappare questa occasione.

Xiaomi Smart Band 7 Pro è geniale sotto tutti i punti di vista e al tuo polso ti regala un’esperienza unica. Oltre ad offrirti, effettivamente, un aiuto sostanziale senza dover tirare fuori lo smartphone, è bello e comodo da indossare. Sia sui polsi maschili che femminili è vincente e poi è disponibile in colorazione nera così è sempre perfetto da mettere in mostra, sia in ambienti più casual che formali. Poco ingombrante e con una cassa slim, è anche realizzato con materiali di prima qualità così lo metti alla prova in qualsiasi situazione. Pensa che è impermeabile ed ha una batteria che dura fino a 12 giorni con una sola ricarica.

Personalizza il display AMOLED come meglio credi scegliendo tra combinazioni creative e colorate grazie a più di 100 quadranti preinstallati. Con una sola occhiata sai cosa succede dentro e fuori al tuo corpo sfruttando i vari sensori integrati nel suo cuore tecnologico. Proprio in merito ai cuori, misura la frequenza cardiaca ma anche il sonno, lo stress, i livelli di saturazione e il ciclo mestruale. Per quando ti alleni, invece, ci sono 110 modalità di allenamento tra cui 10 corsi dedicati alla corsa e il GPS integrato per misurazioni accurate. La vita di tutti i giorni? A tua completa disposizione con notifiche smart, Amazon Alexa e tanto altro.

A soli 43,98 euro invece di 99,98 euro su Amazon, il magico Xiaomi Smart Band 7 Pro diventa tuo con uno sconto del 47%.