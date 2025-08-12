 Xiaomi Smart Band 7 Pro con Alexa integrata costa MENO DELLA METÀ ora
Xiaomi Smart Band 7 Pro è un vero accessorio smart con funzioni sport, vita quotidiana e per la salute: mettilo al polso.
Xiaomi Smart Band 7 Pro è un vero accessorio smart con funzioni sport, vita quotidiana e per la salute: mettilo al polso.

Tra tutti gli smartwatch in commercio, il magico Xiaomi Smart Band 7 Pro fa la differenza. Al tuo polso è un assistente sotto tutti i punti di vista e non solo la vita quotidiana diventa più semplice, ma anche lo sport e la salute vengono monitorati con attenzione. Per metterlo al polso spendi pochissimo con lo sconto del 57% in corso ora su Amazon. Non perdere tempo e mettilo in carrello a soli 43,49 euro anziché 99,98 euro e non farti scappare questa occasione.

Xiaomi Smart Band 7 Pro è geniale sotto tutti i punti di vista e al tuo polso ti regala un’esperienza unica. Oltre ad offrirti, effettivamente, un aiuto sostanziale senza dover tirare fuori lo smartphone, è bello e comodo da indossare. Sia sui polsi maschili che femminili è vincente e poi è disponibile in colorazione nera così è sempre perfetto da mettere in mostra, sia in ambienti più casual che formali. Poco ingombrante e con una cassa slim, è anche realizzato con materiali di prima qualità così lo metti alla prova in qualsiasi situazione. Pensa che è impermeabile ed ha una batteria che dura fino a 12 giorni con una sola ricarica. 

43,49 99,98€ -57%
Personalizza il display AMOLED come meglio credi scegliendo tra combinazioni creative e colorate grazie a più di 100 quadranti preinstallati. Con una sola occhiata sai cosa succede dentro e fuori al tuo corpo sfruttando i vari sensori integrati nel suo cuore tecnologico. Proprio in merito ai cuori, misura la frequenza cardiaca ma anche il sonno, lo stress, i livelli di saturazione e il ciclo mestruale. Per quando ti alleni, invece, ci sono 110 modalità di allenamento tra cui 10 corsi dedicati alla corsa e il GPS integrato per misurazioni accurate. La vita di tutti i giorni? A tua completa disposizione con notifiche smart, Amazon Alexa e tanto altro.

A soli 43,98 euro invece di 99,98 euro su Amazon, il magico Xiaomi Smart Band 7 Pro diventa tuo con uno sconto del 47%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2025

Paola Carioti
12 ago 2025
