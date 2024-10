Modalità vocale avanzata di ChatGPT: tutte le novità

ChatGPT, con le sue innumerevoli funzionalità e capacità, si è affermato come uno dei chatbot più utilizzati al mondo. OpenAI, l’azienda dietro questo strumento AI, non ha intenzione di interrompere la sua evoluzione e, tra gli ultimi aggiornamenti, spicca una significativa novità nella comunicazione vocale.

Sebbene la funzione vocale sia stata introdotta da tempo, le recenti innovazioni hanno superato le capacità della modalità standard precedentemente disponibile, introducendo la modalità vocale avanzata e offrendo un’esperienza utente ancora più coinvolgente e fluida. Ecco cos’è la modalità vocale avanzata di ChatGPT.

ChatGPT: arriva in Italia la modalità vocale avanzata

La modalità vocale standard è presente da tempo, ma ciò che ChatGPT è ora in grado di offrire è qualcosa di ancora più sorprendente. Tuttavia, prima di analizzare questo notevole miglioramento, è importante fare una precisazione: la modalità vocale avanzata è disponibile solo per gli abbonati a pagamento. Infatti, è sempre bene ricordare che ChatGPT è accessibile gratuitamente, ma questo comporta dei limiti. Per eliminarli e ottenere tutte le nuove funzionalità in anteprima, è necessario abbonarsi a ChatGPT Plus.

Inoltre, la nuova modalità è utilizzabile e funzionante accedendo tramite l’app mobile ChatGPT (iOS e Android) e sull’app macOS. Nella pratica invece, quando è possibile utilizzare tale funzione, sarà visibile l’icona del microfono che permette di avviare la conversazione vocale avanzata. Nel caso in cui questa novità non sia visibile, è consigliato provare a eliminare e reinstallare l’app ChatGPT.

Infine, dal 22 ottobre, questa funzione è attiva e utilizzabile anche in Italia. Pertanto, se in precedenza non si aveva accesso a questa nuova funzione, se non con l’uso di una VPN, ora, sempre con un abbonamento a ChatGPT Plus, è accessibile ufficialmente anche dall’Italia.

ChatGPT e modalità vocale: cosa cambia

Dopo aver spiegato il percorso di utilizzo e le modalità di accesso alla nuova funzione, è importante analizzare cosa questo cambiamento ha portato. Partendo dal principio, ChatGPT, dal suo debutto ha portato l’uso dell’AI a un livello superiore e globale, con tutte le dovute evoluzioni nel tempo, ha sicuramente coinvolto gli utenti in un utilizzo sempre più entusiasmante. Sembra che OpenAI, l’azienda dietro ChatGPT, tenga particolarmente a offrire, per il momento agli abbonati, una qualità versatile e superiore rispetto ad altri strumenti.

Ora, inserendo un prompt, è possibile ottenere una risposta vocale sorprendente, in quanto ChatGPT è in grado di generare un output dalla voce naturale ma precisa, anche nel caso di richieste particolari. Ma questo è solo l’inizio: la parte interessante di questo cambiamento è che ChatGPT riesce anche a modulare la voce a seconda dello stato d’animo richiesto, come se provasse davvero quell’emozione.

Dall’applicazione è possibile scegliere se procedere utilizzando la modalità standard o la modalità vocale avanzata, e poi effettuare la richiesta e ascoltare la risposta. Quest’ultima ha un tempo massimo di 15 minuti, dopo il quale si torna automaticamente alla modalità standard.

ChatGPT: tutte le emozioni nella voce

La modalità vocale avanzata di ChatGPT consente di ottenere risposte vocali dinamiche e ricche di profondità. Infatti, questo cambiamento offre la possibilità di ascoltare demo vocali intense che esprimono le più svariate emozioni. Nello specifico, partendo dall’input fornito e dall’intento desiderato, è possibile generare una voce felice, triste, emozionata, entusiasta e così via. Un cambiamento notevole e molte utile, ad esempio, per trovare nuove idee o voci per dei personaggi

In sostanza, qualunque sia lo scopo, ora ChatGPT “prova emozioni” e le esprime nelle sue risposte vocali. Inoltre, non va dimenticata la facilità di accesso e di utilizzo per gli abbonati, poiché è sufficiente un prompt di qualsiasi natura per ottenere una risposta vocale in modalità avanzata.

Personalizzare la conversazione con ChatGPT

ChatGPT può fare tutto, o quasi, e ora è sufficiente guidare il chatbot nel modo più corretto possibile per ottenere output vocali sorprendenti. Nello specifico, utilizzando la modalità vocale avanzata, è possibile ottenere risposte con una voce sorprendentemente umana in tutti i suoi aspetti, compresi tono, emozione e stile.

Ciò che distingue questa modalità vocale avanzata, dalla modalità standard, sono le risposte con voce di qualsiasi tono, anche sarcastico o divertente, oppure con un accento specifico o uno stile di voce particolare.

ChatGPT: i limiti da considerare

ChatGPT è uno strumento performante, facile da utilizzare e facilmente accessibile. Sebbene molti miglioramenti siano limitati agli utenti con accesso a pagamento, ChatGPT rimane uno dei chatbot più utilizzati al mondo. Nel caso specifico della modalità vocale avanzata è infatti necessario avere un account Plus per poter testare queste nuove capacità.

Detto questo, anche se l’accesso a questa funzione è riservato agli abbonati, ciò non la rende perfetta. Gli errori possono sempre verificarsi, sia nella pronuncia che nella risposta stessa, un po’ come accade con gli output di testo. È essenziale utilizzare ChatGPT, e questa importante novità, con attenzione e verificare sempre il tipo di risposta, soprattutto se sfruttato per lo studio e il lavoro.

In conclusione, per sfruttare la nuova voce di ChatGPT, è sufficiente essere abbonati alla versione Plus, accedere e, tramite l’app, selezionare l’icona del microfono per ottenere risposte con la modalità voce avanzata. Il gioco è fatto, e ancora una volta l’evoluzione dell’AI non ha intenzione di fermarsi, soprattutto in casa OpenAI.