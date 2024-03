ChatGPT: come attivare la funzione di lettura ad alta voce

In risposta al lancio da parte di Anthropic di Claude 3, un modello linguistico di grandi dimensioni più potente di ChatGPT, OpenAI ha rilasciato un aggiornamento minore ma potenzialmente utile per gli utenti del chatbot: la lettura ad alta voce.

La nuova funzionalità consente a ChatGPT di leggere le proprie risposte con cinque voci diverse. L’opzione di lettura ad alta voce è già disponibile e può essere utilizzata sia tramite la versione web di ChatGPT che le app per iOS e Android.

Come funziona la lettura ad alta voce su ChatGPT

Gli utenti possono attivare la lettura ad alta voce tenendo premuto il messaggio di ChatGPT e selezionando l’opzione “Leggi ad alta voce“. Verrà visualizzato un lettore in cui è possibile riprodurre, mettere in pausa e controllare la risposta vocale.

La nuova funzione è particolarmente utile per gli utenti che sono in viaggio o sono impegnati in altre attività, e vogliono ascoltare le risposte alle loro domande. Supporta ben 37 lingue ed è in grado di rilevare automaticamente la lingua impostata per fornire l’output desiderato. Inoltre, è possibile impostare ChatGPT affinché risponda sempre verbalmente durante la conversazione.

OpenAI ha annunciato questa novità in un post su X, indicando la semplicità d’uso su dispositivi mobili e la recente introduzione anche nella versione web.

ChatGPT can now read responses to you. On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web – click the "Read Aloud" button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG — OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024

Come attivare la funzione di lettura ad alta voce

Per utilizzare la funzione di lettura ad alta voce su ChatGPT, seguire questi passaggi:

Aprire il chatbot di OpenAI su un browser, telefono Android o dispositivo iOS. Inserire un messaggio nella lingua desiderata. Attendere la risposta di ChatGPT. Toccare e mantenere premuta la risposta ricevuta, poi selezionare “Leggi ad alta voce”.

Con questo aggiornamento, nella parte superiore dello schermo apparirà un lettore audio che permette di controllare la riproduzione della risposta vocale di ChatGPT. L’utente può avviare e mettere in pausa la lettura, nonché avanzare o tornare indietro nella traccia audio in modo da riascoltare specifiche sezioni della risposta.

Il lettore include i classici controlli play/pausa, fast-forward e rewind, offrendo un pratico modo di gestire la riproduzione vocale generata da ChatGPT. In questo modo l’interazione risulta più simile a una conversazione naturale, con l’utente che può interrompere il chatbot per ripetere o chiarire qualche passaggio.

OpenAI sfida i rivali puntando sull’accessibilità

La nuova funzionalità di lettura ad alta voce di ChatGPT arriva in un momento critico per OpenAI, che si trova a fronteggiare una nuova causa legale intentata dal suo ex investitore Elon Musk e la concorrenza di rivali come Anthropic e Google.

In un panorama competitivo in rapidissima evoluzione, OpenAI sembra voler consolidare il successo del suo chatbot puntando sull’accessibilità e la semplicità d’uso, piuttosto che sulla mera potenza computazionale. La strategia aiuterà ChatGPT a ritagliarsi uno spazio di mercato nonostante l’arrivo di chatbot rivali più avanzati.