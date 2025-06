ChatGPT si aggiorna: Progetti diventa un hub completo di lavoro AI

Se si usa ChatGPT per gestire lavori complessi, la funzione Progetti ha appena ricevuto un aggiornamento importante che aiuta a organizzare meglio conversazioni e file. Invece di perdere tempo a cercare quella chat di tre settimane fa o a ricaricare gli stessi documenti ogni volta, ora è possibile creare spazi di lavoro dedicati dove tutto rimane al suo posto.

La novità principale è che Progetti non è più solo un contenitore per le chat (com’era in origine). È un vero centro di controllo, dove poter usare tutti gli strumenti di ChatGPT in modo coordinato. La modalità vocale, Canvas, Deep Research, la generazione di immagini. Tutto funziona dentro ogni progetto mantenendo il contesto e le impostazioni specifiche.

Che cosa sono i Progetti di ChatGPT e perché sono utili?

Progetti funziona come una cartella intelligente per le conversazioni con ChatGPT. Ogni progetto permette di creare uno spazio dedicato a un obiettivo specifico, caricare file di riferimento e impostare istruzioni personalizzate che valgono solo per quel progetto. Il vantaggio, è che tutte le chat dentro un progetto condividono lo stesso contesto. Se si carica un PDF con le specifiche di un prodotto, tutte le conversazioni successive potranno fare riferimento a quel documento senza doverlo ricaricare ogni volta.

Le istruzioni personalizzate sono uno degli strumenti più utili. Permettono di dire al modello come comportarsi all’interno di un progetto specifico. Ad esempio, si può chiedere a ChatGPT di comportarsi come un consulente di marketing per una campagna pubblicitaria o come un editor per un altro dedicato alla scrittura di un libro. Da notare che queste istruzioni sovrascrivono temporaneamente le impostazioni generali del proprio account, ma solo dentro quel progetto specifico. Quindi non influenzano gli altri progetti né le chat al di fuori di quello spazio.

Come creare e organizzare un nuovo progetto

Creare un progetto è semplice. Basta cliccae su “New Project” nella barra laterale sinistra e dargli un nome chiaro che descriva l’obiettivo. Nomi tipo “Candidature università”, “Idee business” o “Scaletta romanzo” di solito funzionano meglio delle etichette generiche.

Una volta creato il progetto, si possono caricare i file di riferimento (PDF, documenti, immagini, ecc.) e aggiungere le istruzioni personalizzate. In questa fase è utile tenere a mente la cosiddetta “regola delle tre parole”: descrivere con tre parole chiave il ruolo che si vuole assegnare all’AI. Per fare un esempio: “esperto UX design”, “analista di mercato”, ecc.

Inoltre, è possibile spostare chat esistenti dentro un progetto semplicemente trascinandole o usando il menu con i tre punti accanto a ogni conversazione. Una volta spostata, quella chat inizia automaticamente a seguire le istruzioni personalizzate del progetto e può accedere a tutti i file caricati.

Gli strumenti disponibili dentro Progetti

Dentro Progetti funzionano tutti i principali strumenti di ChatGPT. Si può usare Deep Research per generare report approfonditi, attivare la modalità vocale per interagire a voce, creare immagini per dare forma visiva alle idee e lanciare Canvas per scrivere o programmare codice in modo collaborativo. La cosa interessante è che quando si condivide una chat specifica con qualcuno, viene condivisa solo quella conversazione, non l’intero progetto con tutti i file e le istruzioni. Questo dà il pieno controllo su cosa mostrare agli altri.

La modalità vocale dentro Progetti è molto comoda. Si può discutere a voce di un progetto mentre ChatGPT ha accesso a tutti i documenti e al contesto necessario.

Gestire file e documenti

Ogni progetto può contenere fino a 20 file, con limiti che dipendono dal tipo di abbonamento che si ha. Si possono caricare PDF, fogli di calcolo, immagini e altri documenti che ChatGPT userà come riferimento per tutte le conversazioni del progetto.

Anche se oramai esiste una libreria generale dove vengono salvate tutte le immagini generate, molti utenti preferiscono conservare le immagini specifiche dentro i progetti per avere tutto organizzato nello stesso posto. Un approccio sensato, soprattutto per i progetti creativi dove immagini e testo sono collegati, ad esempio per sviluppare una storia illustrata o un concept grafico.

Quando ci si avvicina al limite massimo di file (attualmente 20 per progetto), ci sono diverse soluzioni pratiche per liberare spazio. Si possono cancellare i documenti che non sono più necessari, unire più file in un unico documento, o suddividere il lavoro in più progetti. La barra di ricerca delle chat aiuta a trovare velocemente conversazioni specifiche anche se sono sparse tra diversi progetti.

Come funziona la memoria nei Progetti?

Per chi ha attivato la memoria nel proprio account ChatGPT, Progetti può ricordare conversazioni passate e file caricati per dare risposte più rilevanti e coerenti. Può essere utile per lavori a lungo termine come scrivere un libro o gestire il lancio di un prodotto.

Per sfruttare appieno questa funzione, bisogna assicurarsi che nelle impostazioni siano attivate sia le memorie salvate che la cronologia delle chat. In questo modo ChatGPT può collegare informazioni da diverse conversazioni dentro lo stesso progetto.

La memoria può collegare le informazioni anche tra progetti diversi, ma funziona al meglio quando i dati e le conversazioni correlati rimangono all’interno dello stesso progetto. ChatGPT riesce a mantenere il filo del discorso anche dopo una pausa di giorni o settimane, perché all’interno del progetto conserva lo storico, per così dire, delle conversazioni e dei documenti.

Ad esempio, se si sta scrivendo un libro o la tesi di laurea, e si raccolgono tutte le ricerche, le bozze e le istruzioni all’interno di un unico progetto, ChatGPT riesce a lavorare con maggiore precisione. Può ricordare i dettagli delle conversazioni precedenti, evitare ripetizioni inutili e mantenere uno stile coerente nel tempo.

Privacy e sicurezza dei dati

Se si usa ChatGPT con un abbonamento Pro, Team, Enterprise o Edu, si può stare tranquilli. I contenuti dei progetti (file, chat, istruzioni) non vengono utilizzati per addestrare i modelli di OpenAI. Se invece si utilizza la versione gratuita o un piano personale come Plus o Pro, i propri dati potrebbero essere utilizzati per migliorare il modello, a meno che non si disabiliti l’opzione “Migliora il modello per tutti” nelle impostazioni (sotto la voce Controlli dati).

Gli utenti aziendali ereditano tutte le impostazioni di sicurezza del loro workspace, inclusi crittografia, log di audit e controlli di accesso. Gli amministratori non possono ancora disabilitare Progetti completamente, ma mantengono il controllo sul tempo di conservazione e l’accesso agli strumenti.

Quando si elimina un progetto, tutto il contenuto viene cancellato definitivamente entro 30 giorni. Prima di eliminare qualcosa di importante, quindi è preferibile fare un backup dei file e delle conversazioni che potrebbero servire in futuro.

Per che cosa può essere utile Progetti di ChatGPT?

Projects si adatta a molti casi d’uso. Chi scrive può creare progetti separati per ogni libro o articolo, caricando ricerche, scalette e bozze. I consulenti possono organizzare progetti per ogni cliente, per mantenere separate strategie e informazioni confidenziali. Gli studenti possono usare Progetti per materie diverse.