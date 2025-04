ChatGPT, arriva la libreria per le immagini generate dall'AI

ChatGPT aggiunge una nuova funzionalità per semplificare l’accesso alle immagini generate dall’intelligenza artificiale. OpenAI ha appena annunciato il lancio di una libreria di immagini integrata nel popolare chatbot. La novità arriva per tutti gli utenti Free, Plus e Pro, sia su mobile che sul web.

All of your image creations, all in one place.

Introducing the new library for your ChatGPT image creations—rolling out now to all Free, Plus, and Pro users on mobile and https://t.co/nYW5KO1aIg. pic.twitter.com/ADWuf5fPbj

— OpenAI (@OpenAI) April 15, 2025