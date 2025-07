Corning: UE accetta impegni e chiude indagine

La Commissione europea ha annunciato la chiusura dell’indagine avviata all’inizio di novembre 2024 nei confronti di Corning, produttore del famoso Gorilla Glass utilizzato su smartphone, tablet, smartwatch, notebook e altri dispositivi elettronici. Sono stati accettati gli impegni che l’azienda statunitense promette di rispettare per nove anni in tutto il mondo.

Impegni per evitare sanzioni

La Commissione europea aveva avviato un procedimento antitrust ravvisando una serie di pratiche adottate da Corning per escludere i rivali dal mercato, causando una riduzione della scelta per i consumatori e un aumento dei prezzi. L’azienda aveva successivamente presentato un elenco di impegni che favorire la concorrenza ed evitare possibili sanzioni. In seguito ai feedback ricevuti dalle parti interessate, Corning ha presentato un elenco aggiornato di impegni.

Oltre che al Gorilla Glass (nome commerciale di Alkali-AS Glass), gli impegni si applicano anche al Clear Glass Ceramics, in quanto è previsto un uso crescente nei prossimi anni. Gli impegni non si applicano agli accordi di Corning con Apple perché i vetri sviluppati da Corning per Apple non fanno parte del mercato rilevante.

Questi sono gli altri impegni:

Rinuncia a tutte le clausole di esclusiva in tutti gli accordi attuali con OEM e finitori, e non utilizzo di tali clausole o simili che abbiano lo stesso effetto in accordi futuri

In Europa: non richiedere agli OEM di acquistare alcuna quantità di Alkali-AS Glass o Clear Glass Ceramics da Corning e non subordinare alcun vantaggio di prezzo a tali requisiti di approvvigionamento

In tutto il mondo: non richiedere agli OEM di acquistare più del 50% della rispettiva domanda da Corning per quanto riguarda la domanda di Alkali-AS Glass e Clear Glass Ceramics, e la domanda di Lithium-Alumina-Silicon Glass o Clear Glass Ceramics. Inoltre, Corning non condizionerà i vantaggi di prezzo a tali requisiti di approvvigionamento

Non richiedere ai finitori di acquistare da Corning più del 50% della loro domanda mondiale complessiva di Alkali-AS Glass e Clear Glass Ceramics, né subordinare tali requisiti di acquisto a vantaggi di prezzo. I finitori sono liberi di decidere come rispettare il limite massimo complessivo in termini di tipologia e quantità dei diversi vetri

Per quanto riguarda l’applicazione (in tribunale o tramite arbitrato) dei brevetti relativi ai vetri, Corning si impegna a fondare le proprie rivendicazioni esclusivamente sulla violazione di brevetto e non sulla violazione di contratto. Inoltre, Corning non utilizzerà altri meccanismi contrattuali (ad esempio, sanzioni) per rafforzare le proprie rivendicazioni brevettuali

Inclusione di una clausola antielusione standard, la cui interpretazione è ulteriormente chiarita in una nota interpretativa allegata agli impegni

Fornire una comunicazione di mercato ai principali stakeholder (OEM e finitori) spiegando il contenuto di questi impegni in inglese e cinese mandarino

Gli impegni sono legalmente vincolanti e saranno validi per nove anni in tutto il mondo. In caso di violazione, Corning rischia una sanzione fino al 10% del fatturato annuo globale oppure una multa pari al 5% del fatturato giornaliero per ogni giorno di inadempienza.