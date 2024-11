Corning annuncia impegni per evitare multe in Europa

La Commissione ha invitato le parti interessate a fornire feedback sugli impegni presentati da Corning per chiudere il procedimento antitrust avviato all’inizio del mese ed evitare eventuali sanzioni. In base ai primi risultati dell’indagine, l’azienda statunitense avrebbe sottoscritto accordi esclusivi per ostacolare la concorrenza.

Cinque impegni validi per nove anni

Corning è noto per il suo Gorilla Glass (nome commerciale di Alkali-AS Glass). Il vetro viene utilizzato per proteggere il display di molti dispositivi elettronici, tra cui smartphone, tablet, notebook e smartwatch. La Commissione europea ha stabilito che gli accordi esclusivi sottoscritti con i produttori di smartphone e con le aziende che lavorano il vetro grezzo potrebbero ostacolare la concorrenza.

L’azienda avrebbe abusato della sua posizione dominante per escludere i rivali dal mercato, causando una riduzione della scelta per i consumatori e un aumento dei prezzi. Corning ha promesso di mantenere cinque impegni per chiudere il procedimento ed evitare sanzioni:

Rinuncia alle clausole di esclusiva in tutti gli accordi in essere con OEM e finitori di Alkali-AS Glass e non utilizzo di tali clausole o altre con lo stesso o un effetto simile in futuri accordi in tutto il mondo

Nessun obbligo per gli OEM di acquistare una quantità minima di Alkali-AS e nessun vantaggio di prezzo condizionato a tali requisiti

Nessun obbligo per gli OEM di acquistare oltre il 50% dei vetri da Corning e nessun vantaggio di prezzo condizionato a tali requisiti

Nessun obbligo per i finitori di acquistare più del 50% dei vetri e nessun vantaggio di prezzo condizionato a tali requisiti. Ciò significa che i finitori sono liberi di decidere la quantità dei diversi materiali di copertura che desiderano acquistare da Corning

Rivendicazioni solo sulla violazione del brevetto e non sulla violazione del contratto. Corning non utilizzerà alcun meccanismo contrattuale (ad esempio sanzioni) per rafforzare le sue rivendicazioni di brevetto

Gli impegni saranno validi per nove anni in tutto il mondo. Le parti interessate possono inviare commenti entro le prossime sei settimane. In caso di feedback positivi, la Commissione adotterà una decisione legalmente vincolante. Se Corning non rispetterà gli impegni potrebbe ricevere una sanzione fino al 10% delle entrate globali annuali.

Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: