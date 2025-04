ChatGPT, 5 prompt per generare immagini con effetti di testo sorprendenti

Il nuovo generatore di immagini di ChatGPT sta facendo impazzire il web. E non si tratta soltanto di creare versioni ghiblizzate di sé o paesaggi mozzafiato. Inoltre, ora è disponibile gratuitamente per tutti, quindi gli utenti si sono dati letteralmente alla pazza gioia. Da quando è stato lanciato su ChatGPT (il 25 marzo), sono state generate più di 700 milioni di immagini!

Oltre a generare immagini fantastiche, il nuovo generatore di OpenAI è incredibilmente bravo a riprodurre testi nitidi, leggibili e accattivanti all’interno delle immagini. Ora si chiedere a ChatGPT di generare anche lunghi blocchi di testo e integrarli in grafiche perfette per uso personale o professionale, come i post sui social, le copertine dei libri, t-shirt, tazze, ecc.

5 prompt di ChatGPT per generare testi accattivanti all’interno delle immagini

Ecco i migliori prompt di ChatGPT per creare grafiche uniche con un impatto visivo pazzesco.

1. Promozioni social da urlo

Per le aziende o i social media manager sempre a caccia di contenuti accattivanti da pubblicare, la nuova abilità di ChatGPT di combinare testo ed elementi grafici nelle immagini potrebbe essere una vera svolta. Basta fornire all’AI i dettagli della promozione, lo stile di immagine e testo desiderato, e lasciare che faccia il lavoro sporco al posto nostro.

Immaginiamo di voler creare un post per promuovere uno sconto del 20% su tutti i calici da vino. Ecco un prompt da dare in pasto a ChatGPT: “Genera un’immagine promozionale dai colori vivaci, mostrando vari tipi di bicchieri. In primo piano, inserisci un testo in grassetto e dal carattere arrotondato che recita “Tutti i calici da vino scontati del 20%”. Usa un formato quadrato.”

Il bello è che si può specificare anche il formato dell’immagine, così da avere sempre la dimensione giusta per ogni piattaforma social. E se si volesse aggiungere il logo del proprio brand? Nessun problema, basta importarlo successivamente nell’immagine generata da ChatGPT.

2. Effetto macchina da scrivere vintage

Si vuole ricreare il fascino retrò delle vecchie macchine da scrivere? ChatGPT sa esattamente come farlo. Che si tratti di un invito per una festa a tema o di un documento da impaginare con uno stile d’altri tempi, basta chiedere all’AI di generare il testo con un effetto “dattiloscritto”.

Ecco un prompt da cui partire: “Genera un’immagine con il seguente testo. Fallo sembrare digitato con una vecchia macchina da scrivere su un foglio di carta: Caro Marco. La tua missione, se decidi di accettarla, è venire alla festa per il 40° compleanno di Cesare, spiaggia Lido del Piacere, Peschici, il 10 agosto 2025…”

Ma le macchine da scrivere non sono l’unico stile di testo che ChatGPT sa imitare. Può riprodurre anche diversi effetti visivi, come la stampa a matrice di punti, lo stile stencil, il gotico, ecc., quindi, nessun limite alla fantasia.

3. T-shirt personalizzate

Chi non ha mai desiderato vedere il proprio volto su una maglietta con una frase a effetto? Ora è possibile grazie a ChatGPT! Basta caricare una propria foto (o quella di qualcun altro, con il suo consenso) e chiedere all’AI di generare un’immagine in cui si indossa una t-shirt o un cappellino personalizzato con il testo che si preferisce. Un modo originale per creare contenuti unici o idee regalo divertenti!

Ad esempio, noi abbiamo caricato l’immagine del ragazzo della copertina del post con il seguente prompt: “Genera un’immagine di questa persona che indossa una maglietta con la scritta “Prendi la vita con Spritz“. Il risultato? Una versione leggermente diversa dall’originale di partenza, ma con una maglietta personalizzata ultra realistica. Quasi non si nota la differenza con una foto vera!

4. Copertine da romanzo best-seller

Gli scrittori emergenti che scelgono la strada dell‘autopubblicazione su Amazon, possono creare copertine accattivanti per il proprio libro grazie al generatore di immagini di ChatGPT. Tutto quello che bisogna fare è fornire il titolo, il nome dell’autore e, se si vuole, qualche indicazione sul tipo di immagine che si ha in mente, e l’AI farà il resto. Ecco un prompt d’esempio: “Genera la copertina di un libro. Il libro si intitola “Piano P” ed è scritto da Tiziana Foglio. È un libro di poesie. L’immagine di copertina dovrebbe mostrare un supereroe con in mano un una margherita e sul petto, invece della S di Superman, la P.”

Naturalmente, se l’immagine generata non soddisfa pienamente le proprie aspettative, si può sempre modificare con un nuovo prompt o utilizzando l’editor di immagini integrato.

5. Biglietti d’auguri unici e personalizzati

Non solo libri, ChatGPT può creare anche biglietti d’auguri per ogni occasione: compleanni, Natale, matrimoni, e chi più ne ha ne metta. Ecco un prompt d’esempio: “Genera la copertina di un biglietto d’auguri di buon compleanno con la scritta “Buon 65° compleanno nonna!“. Rappresenta un’immagine in stile cartoon di una donna anziana con i capelli bianchi che va in motocicletta.” Servizi di stampa online come Vistaprint o PhotoSì potrebbero tranquillamente usare un’immagine come questa per stampare un biglietto vero e proprio.

Canva, scansate proprio…

Il nuovo generatore di immagini di ChatGPT apre un mondo di possibilità. La sua capacità di incorporare testi nitidi, leggibili e stilisticamente coerenti all’interno delle immagini create segna un punto di svolta. Certo, non è impeccabile. Le immagini generate non sono sempre perfette al primo colpo e potrebbero richiedere qualche ritocco. Ma considerando che fino a poco tempo fa ottenere testi leggibili nelle immagini generate con l’intelligenza artificiale era pura utopia, i progressi fatti sono semplicemente sbalorditivi.

I risultati, infatti, erano spesso deludenti, con caratteri deformati o parole senza senso. Chiaramente, questo limite era un ostacolo bello grosso per la creazione di materiali di marketing, copertine, poster e qualsiasi altro contenuto visivo con del testo all’interno. Ora invece, si apre un mondo di possibilità.