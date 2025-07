Accordo Donald Trump e UE, cosa significa per le nostre tasche

È senza dubbio la notizia più importante di questo inizio settimana. L’Unione Europea, rappresentata da Ursula von der Leyen, e il presidente americano Donald Trump hanno appena raggiunto un accordo commerciale storico.

Accordo tra Donald Trump e l’UE, cosa ci aspetta?

Va detto che dall’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, le cose sono cambiate molto. L’Europa si è vista talmente minacciata dai dazi doganali (pari al 30%), che per evitare a tutti i costi questo scenario catastrofico, ha iniziato a negoziare.

Da parte di Donald Trump, il discorso è ancora piuttosto ambivalente. L’inquilino della Casa Bianca si è detto felice di questo accordo che considera il più importante di tutti . Ma allo stesso tempo, lancia minacce appena velate: rimangono tre o quattro punti di attrito , senza specificare quali, ovviamente.

Per entrare nel vivo della questione, esaminiamo più da vicino ciò che è stato negoziato a Glasgow questo fine settimana. Donald Trump ha abbassato i dazi doganali da un ipotetico 30% al 15%. Sarà versato al governo americano per tutti i prodotti europei che entrano nel territorio.

Allo stesso tempo, Donald Trump è riuscito a negoziare due cose. La prima è l’acquisto, per un valore di 750 miliardi di dollari, di energia americana. Il presidente americano si aspetta anche massicci investimenti da parte delle aziende europee sul suo territorio. In totale, sono 600 miliardi di dollari che devono essere sborsati dal blocco dei 27.

Cosa cambia per noi?

Anche se tutto questo sembra molto lontano, le ripercussioni di questo accordo saranno molto tangibili per noi. Il primo rovescio della medaglia sarà un’economia europea indebolita.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato di esportazione per un gran numero di aziende europee. Ma con un aumento dei prezzi del 15% (minimo), le vendite nel Paese dello Zio Sam rischiano di saltare all’aria. Una riduzione delle vendite che comporterà, di fatto, un calo del fatturato e della produzione. Alcuni settori, come quello automobilistico, rischiano di pagare un prezzo molto alto. In Germania, i grandi costruttori si aspettano già un calo delle vendite nei prossimi mesi.

Non è la prima volta che un presidente americano si lamenta di come vanno gli scambi commerciali con l’Europa. Trump può sembrare più aggressivo, ma in realtà sta solo continuando una storia già iniziata. Prendiamo la Germania. Nel 2024 ha venduto agli Stati Uniti 70 miliardi di dollari in più di quello che ha comprato da loro.

E questa non è una cosa nuova dell’ultimo anno, va avanti così da un sacco di tempo. Anche Barack Obama, quando era presidente, si era già lamentato di questa situazione. La differenza è che Obama si è limitato a protestare a parole, mentre Trump ha tirato fuori subito la minaccia dei dazi.