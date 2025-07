Cambridge Analytica: Zuckerberg paga per evitare il processo

Mark Zuckerberg e altri dirigenti hanno deciso di pagare 8 miliardi di dollari per evitare il processo per lo scandalo Cambridga Analytica del 2018. L’accordo extragiudiziale è stato sottoscritto con gli azionisti prima del secondo giorno di udienze previste al Delaware Court of Chancery.

Violazione della privacy su Facebook

Lo scandalo è scoppiato nel 2018, quando un’ex dipendente di Cambridge Analytica (Christopher Wylie) ha svelato la grave violazione della privacy alla stampa. Attraverso l’app This is Your Digital Life, sviluppata da Aleksandr Kogan (ricercatore dell’università di Cambridge assunto da Cambridge Analytica), Meta (all’epoca si chiamava ancora Facebook) ha raccolto i dati di oltre 87 milioni di utenti del social network (la maggioranza dei quali negli Stati Uniti), usati durante la campagna elettorale di Donald Trump del 2016.

L’azienda di Menlo Park ha pagato diverse sanzioni per la violazione della privacy: 500.000 sterline nel Regno Unito, un milione di euro in Italia e 5 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Meta ha inoltre pagato 100 milioni di dollari alla SEC (Securities and Exchange Commission) e 725 milioni di dollari per chiudere una class action.

Un gruppo di azionisti ha denunciato nel 2018 Mark Zuckerberg e altri dirigenti di Meta (ex e attuali), tra cui Sheryl Sandberg (ex Chief Operating Officer), Marc Andreessen, Peter Thiel e Reed Hastings, in quanto responsabili delle multe e delle spese legali pagate nel corso degli anni. Gli azionisti aveva chiesto a 11 dirigenti di rimborsare l’azienda con il loro patrimonio personale.

Erano previste varie udienze con testimonianze per una settimana. A sorpresa, prima del secondo giorno, un avvocato degli imputati ha comunicato alla giudice Kathaleen McCormick che è stato raggiunto un accordo. Gli azionisti riceveranno 8 miliardi di dollari come risarcimento danni. Cambridge Analytica ha dichiarato bancarotta nel 2018. Molti ex dipendenti lavorano oggi per Emerdata che offre simili servizi di consulenza politica.