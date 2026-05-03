GameStop prepara l'offerta per acquisire eBay

Secondo le fonti del Wall Street Journal, GameStop avrebbe accumulato azioni di eBay in vista di una possibile offerta di acquisto. Dalle due aziende non è arrivata nessuna conferma o smentita. L’operazione di mercato sembra apparentemente improbabile considerato che il valore di eBay è quattro volte quello di GameStop.

Pesce piccolo mangia pesce grosso?

Le due aziende, quotate alla Borsa di New York, non hanno bisogno di presentazioni. GameStop è il più grande rivenditore di videogiochi al mondo, mentre eBay è il più grande sito di aste al mondo. GameStop ha registrato pesante perdite finanziarie a partire dal 2016, in quanto gli utenti hanno iniziato a preferire i giochi in formato digitale. Ciò ha comportato la chiusura di molti negozi e in pratica l’abbandono del mercato europeo (in Italia è diventato Gamelife nelle mani di Cidiverte).

Secondo le fonti del Wall Street Journal, l’azienda texana presenterà un’offerta entro fine maggio. In caso di rifiuto da parte di eBay si rivolgerà direttamente agli azionisti. Il CEO Ryan Cohen, che guida GameStop dal 2023, aveva anticipato a gennaio una possibile acquisizione con l’obiettivo di espandere il business oltre videogiochi e collezionabili.

Se l’operazione andrà in porto, il CEO potrebbe ricevere una compenso extra. Se il valore di mercato di GameStop raggiungerà i 100 miliardi di dollari riceverà 35 miliardi di dollari in azioni. Non è chiaro però come verranno trovati i soldi. GameStop ha una capitalizzazione di circa 11 miliardi di dollari, mentre quella di eBay è circa 45 miliardi di dollari.

Nelle casse di GameStop ci sono solo 9 miliardi di dollari. Cohen dovrà per forza chiedere finanziamenti esterni (prestiti?) se vuole mettere in atto il suo piano. Nei prossimi giorni scopriremo se il pesce piccolo mangerà il pesce grosso.