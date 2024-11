GameStop, addio all'Italia: Cidiverte compra tutto

I negozi della catena GameStop presenti nel nostro paese diventeranno Gamelife, entro i prossimi sei mesi: è la conseguenza diretta dell’acquisizione del 100% del capitale del franchising relativo all’Italia da parte di Cidiverte. A riportare la conferma delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane è stato il portale iGizmo, che dichiara di aver potuto visionare in esclusiva e in anteprima un documento relativo alla stretta di mano. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale.

Cidiverte ha acquisito i negozi GameStop Italia

Potrebbero aver influito sulla decisione di cedere il business in Italia i rallentamenti registrati nell’ultimo periodo a livello globale da GameStop, complice una diffusione sempre più capillare dei giochi in formato digitale. Pesano anche i titoli ai quali gli appassionati accedono attraverso abbonamenti come PlayStation Plus e Game Pass, senza dimenticare il cloud gaming che inizia a prendere piede, dopo lunghi anni di promesse non mantenute e di ambizioni disattese.

Cidiverte ha iniziato la propria attività nella distribuzione per il mondo gaming nell’ormai lontano 1992. Nel 2000 ha siglato un accordo con Take-Two Interactive (di cui acquisirà poi il business italiano nel 2010). I punti vendita della catena Gamelife sono stati inaugurati nel 2009 e oggi sono 10 in totale.

La sede è in Lombardia, a Gallarate, in provincia di Varese. Come i legge nel profilo LinkedIn dell’azienda, è composta da un organico di 60 persone e il fatturato oscilla tra i 25 e i 40 milioni di euro (subordinato all’uscita dei titoli distribuiti).

Non ci sono informazioni a proposito del valore economico dell’operazione che ha portato l’azienda ad allungare le mani sull’asset.

Quella di Cidiverte è una mossa che può essere considerata coraggiosa, per i motivi già elencati, nel momento storico in cui il supporto fisico è in evidente declino e con l’attuale generazione di console che ancora non è stata in grado di esprimere appieno le sue potenzialità, nonostante l’arrivo l’arrivo di hardware evoluti come PS5 Pro.