Anthropic lancia Claude per gli insegnanti: lezioni con l'AI

Il 61% degli insegnanti americani usava l’AI nel 2025, contro il 32% nel 2024. In un anno, la percentuale è quasi raddoppiata. Anthropic vuole la sua fetta di quel mercato e Claude for Teachers è lo strumento per fare meta. Il tool è già disponibile e gratuito per gli insegnanti verificati negli Stati Uniti.

Cosa fa Claude for Teachers

In pratica, l’insegnante fornisce a Claude lo storico dello studente, come verifiche, compiti, risultati e materiale didattico, e l’AI costruisce un percorso su misura. Può preparare lezioni allineate agli standard previsti, adattare attività e spiegazioni alle esigenze del singolo alunno, analizzare i dati di rendimento per suggerire interventi mirati e utilizzare i contenuti già impiegati in classe, invece di creare lezioni generiche prive di collegamenti con il programma realmente svolto.

Claude for Teachers sarà testato nel Detroit Public Schools Community District, un programma pilota che valuterà come il prodotto influenza le pratiche didattiche e il benessere degli insegnanti. Anthropic formerà gli insegnanti di alcune scuole e analizzerà i risultati.

La privacy è al sicuro, dicono

Le conversazioni tra insegnanti e Claude non saranno usate per addestrare l’AI. Le informazioni degli studenti saranno protette in conformità con la legge federale sulla privacy studentesca (FERPA). I termini di servizio sono scritti senza gergo tecnico così che gli insegnanti possano capire cosa stanno sottoscrivendo.

Anthropic lavora con l’American Federation of Teachers (AFT) sugli standard di privacy, che il sindacato vuole diventino il “gold standard” del settore. L’AFT lavora anche con OpenAI e Microsoft sugli standard AI per l’istruzione. Non collabora con Google, che ha firmato un accordo con lo Utah per portare Gemini in ogni scuola K-12 dello stato.

Lo scetticismo è scontato

Il prodotto arriva in un momento complicato. Da un lato, l’AFT, l’amministrazione Trump e Bill Gates incoraggiano l’adozione dell’AI nell’istruzione. Dall’altro, un movimento di genitori sta crescendo contro la presenza della tecnologia in classe, spingendo i distretti scolastici più grandi a ripensare il ruolo degli strumenti digitali nell’insegnamento, e i contratti con le aziende ed-tech.

Gli studenti minorenni, nella maggior parte dei casi, non possono utilizzare Claude direttamente a causa dei limiti di età. Tuttavia, se gli insegnanti impiegano l’AI per preparare lezioni, esercizi e materiali didattici, gli studenti ne usufruiscono comunque in modo indiretto.

La presidente AFT Randi Weingarten ha chiesto il divieto totale dell’AI per gli studenti delle elementari e contemporaneamente promuove la formazione degli insegnanti nella tecnologia. Il giorno prima di chiedere il divieto, visitava una scuola di Newark per vedere Khanmigo in azione.

Il 61% degli insegnanti usa l’AI, perciò l’AI è già entrata nelle scuole. Bisogna vedere chi ne trarrà veramente beneficio e chi pagherà il prezzo se non funziona.