La Homepage di Google Immagini diventa un feed personalizzato

Per 25 anni, la homepage di Google Immagini è stata una pagina bianca con una barra di ricerca. Adesso Google la trasforma in una galleria, un flusso di immagini dinamico e immersivo, che mostra le foto che pensa possano piacere all’utente prima ancora che digiti qualcosa. Se suona familiare è perché sembra Pinterest!

La nuova homepage di Google Immagini

La galleria è personalizzata in modo intelligente in base ai propri interessi unici e aggiornata in tempo reale, secondo Google. Il layout è denso di immagini, esattamente come Pinterest e Imgur, pensato per scrollare. È possibile salvare immagini in collezioni che appaiono come schede sopra il feed.

Il rollout inizia nelle prossime settimane per gli utenti desktop con account Google negli USA in inglese.

Da strumento di ricerca a feed di scoperta

Per oltre venticinque anni Google Immagini ha seguito una regola semplice: prima la domanda, poi la risposta. La nuova homepage ribalta questa logica. Al posto della tradizionale barra di ricerca compare un flusso di immagini personalizzato, pensato per essere esplorato anche senza un’esigenza precisa.

È la stessa evoluzione già visibile negli altri servizi di Google, dove algoritmi e intelligenza artificiale cercano sempre più spesso di anticipare gli interessi dell’utente invece di attendere una richiesta esplicita. La trasformazione riflette una tendenza più ampia dell’industria tecnologica, gli strumenti diventano feed, e la scoperta prende il posto della ricerca.

L’altra novità: immagini AI generate su AI Overviews

La Ricerca di Google potrà presto generare immagini direttamente nelle risposte AI Overviews usando il modello Nano Banana 2 Lite. Gli esempi mostrano usi come il confronto di idee di arredamento: aiutami a visualizzare o crea un’immagine attivano la generazione.

Google non ha specificato quali tipi di prompt attivano la generazione, né come impedisce che AI Overviews generi immagini quando non dovrebbe, come per eventi di attualità dove un’immagine AI sarebbe fuorviante.