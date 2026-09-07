MAI-Image-2.6-Flash e MAI-Transcribe-2, nuovi modelli Microsoft

Microsoft ha annunciato la disponibilità di MAI-Image-2.6 per gli sviluppatori e l’arrivo della variante MAI-Image-2.6-Flash che offre prestazioni superiori senza rinunciare alla qualità del risultato finale. MAI-Transcribe-2 è invece la nuova versione del modello che permette la trascrizione vocale.

MAI-Image-2.6-Flash

MAI-Image-2.6 è un modello text-to-image, quindi può generare e modificare immagini a partire da una descrizione testuale. Attualmente occupa la seconda posizione nella relativa classifica su Arena (dietro gpt-image-2 di OpenAI). È ora accessibile agli sviluppatori tramite Microsoft Foundry.

MAI-Image-2.6-Flash genera immagini di qualità simile, ma oltre due volte più velocemente. La latenza, ovvero il tempo di attesa tra input e output, è circa 12,2 secondi per immagini con risoluzione di 1024×1024 pixel contro i 25,6 secondi di MAI-Image-2.6 e 33,6 secondi di gpt-image-2.

Entrambi i modelli supportano l’editing con riferimenti multipli (persone, prodotti, stili e scene da diverse immagini), la ricerca web come fonte per creare elementi visivi ricchi e pertinenti basati su dati aggiornati, rapporti di aspetto dinamici e risoluzione fino a 1.5K. Anche MAI-Image-2.6-Flash è accessibile tramite Microsoft Foundry.

MAI-Transcribe-2

MAI-Transcribe-2 è invece il nuovo modello che riconosce la voce in 60 lingue e genera il testo corrispondente. in base ai test effettuati da Microsoft, la percentuale media di errore è del 5,2% (con l’italiano è 1,1%), inferiore a quelle dei modelli concorrenti, tra cui Gemini 3.5 Transcribe, GPT-Transcribe, Whisper V3-Large e ScribeV2.

L’azienda di Redmond ha elencato tutte le caratteristiche avanzate. MAI-Transcribe-2 attribuisce le parole alle persone corrette nelle registrazioni, riconosce specifiche terminologie (mediche, legali e altre), identifica i singoli linguaggi delle conversazioni e trascrive l’audio anche con ambienti rumorosi.

Il prezzo di MAI-Transcribe-2 sarà 0,10 dollari/ora fino al termine del 2026. Può essere utilizzato tramite Microsoft Foundry, MAI Playground e Open Router.