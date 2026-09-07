AI analizza ECG in 2 secondi e individua i pazienti a rischio

L’intelligenza artificiale potrebbe dare una mano ai medici a individuare più in fretta l’insufficienza cardiaca e altre patologie del cuore. Un nuovo strumento, infatti, è in grado di analizzare un normale elettrocardiogramma in meno di due secondi, e scovare segnali che potrebbero sfuggire a un’analisi tradizionale. L’AI, però, non sostituisce gli esami di approfondimento. Per arrivare a una diagnosi serve comunque un’ecografia del cuore.

L’elettrocardiogramma registra l’attività elettrica del cuore, il ritmo, la frequenza, le anomalie più evidenti. È molto utile per diagnosticare un infarto o alcuni disturbi del ritmo.

L’ECG rivela più di quanto si veda

Ma non è in grado di fare tutto. Per rilevare un’insufficienza cardiaca o una malattia delle valvole, solitamente i medici devono ricorrere a un’ecocardiografia, ovvero un’ecografia del cuore. E in quel caso, i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi.

È in questo intervallo di tempo che lo strumento AI presentato al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia potrebbe rivelarsi utile. Addestrato su milioni di pazienti, analizza un ECG di routine e individua i segnali che all’occhio umano potrebbero sfuggire. I ricercatori lo presentano come un’AI “sovrumana”. La formula è d’effetto, ma il suo ruolo resta molto concreto: segnalare i pazienti che presentano il maggior rischio di soffrire di insufficienza cardiaca o di una malattia valvolare.

In uno studio condotto su 67.000 pazienti negli Stati Uniti, lo strumento ha identificato fino all’81% delle persone affette da insufficienza cardiaca e fino al 90% di quelle che presentavano una malattia delle valvole. Non si tratta di una diagnosi definitiva, ma piuttosto di una spia che si accende al momento giusto.

L’obiettivo è permettere ai pazienti più a rischio di ottenere più rapidamente un’ecografia del cuore. Oggi, alcuni attendono diversi mesi dopo una raccomandazione del proprio medico. Con questa analisi tramite AI, potrebbero essere indirizzati più velocemente verso l’esame che confermerà, o meno, la presenza di una malattia.

Sonya Babu-Narayan, cardiologa e direttrice clinica presso la British Heart Foundation, che ha finanziato lo studio, modera le aspettative. Lo strumento non rileverà tutte le persone affette da una malattia cardiaca , ricorda. Ma potrebbe contribuire ad accelerare il percorso dei pazienti più suscettibili di presentare un’anomalia. Quando si tratta del cuore, una diagnosi e un trattamento più precoci salvano e migliorano delle vite , aggiunge.

Il professor Fu Siong Ng, dell’Imperial College di Londra, vi intravede anche una possibilità per individuare malattie che non erano inizialmente ricercate. Poiché ogni anno nel mondo vengono eseguiti circa un miliardo di ECG, l’AI potrebbe analizzare questi esami già disponibili e segnalare i casi più preoccupanti. I ricercatori immaginano ora lettori ECG portatili assistiti dall’AI, destinati ai professionisti sanitari.