Come è andato il down di Petlibro: il CEO spiega cosa è successo

È passata una settimana dal down di Petlibro, che tra l’11 e il 12 agosto ha rischiato di lasciare senza cibo e acqua i cani e i gatti di chi ha in casa i dispenser smart del marchio. Il problema è stato risolto in 38 ore, non senza creare qualche grattacapo a chi si trovava lontano, magari in vacanza. Il CEO dell’azienda cinese è intervenuto per dire la sua.

Cosa è successo con il down di Petlibro

Il messaggio di York Wu si apre riconoscendo che il problema ha interessato una porzione significativa della base utenti. E quando un comunicato ufficiale recita così, possiamo ipotizzare che abbia interessato tutti o quasi. Si è manifestato con l’impossibilità di controllare i dispositivi da remoto, tramite app. Si scusa e conferma che sono state implementate nuove misure per evitare che accada di nuovo.

Ci scusiamo sinceramente per il disagio e comprendiamo la frustrazione e la preoccupazione che ha causato.

La responsabilità di quanto accaduto è attribuita a un server cloud che ha generato un numero eccessivo di richieste, provocando un sovraccarico della memoria e mandando in down l’intero sistema. Da quel momento in poi, per i possessori dei dispenser smart è stato impossibile controllarli dal loro smartphone, lasciando in alcuni casi i cani e i gatti a bocca asciutta (letteralmente).

I tecnici di Petlibro hanno individuato la causa, risolto il malfunzionamento confezionando e applicando una patch, incrementando inoltre la capacità dei propri sistemi. L’azienda potenzierà inoltre il team di assistenza e renderà sempre accessibile attraverso il suo sito una pagina sullo stato del servizio.

Il CEO fa inoltre riferimento a un altro problema che si è manifestato dopo aver corretto il primo, impedendo di connettersi regolarmente ai dispositivi. In questo caso, potrebbe essere sufficiente riavviare manualmente il dispenser. Certo, se si è lontani in vacanza può diventare un problema.