XIAOMI C301, la telecamera WiFi che tutti dovrebbero avere ora a soli 23€ su Amazon

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Dotato di rilevamento di movimento e riconoscimento facciale, questo gioiellino rileva i movimenti e identifica i volti in modo affidabile. Le notifiche arrivano direttamente sul tuo smartphone non appena viene rilevato qualcosa di strano. Inoltre, l’algoritmo avanzato garantisce un rilevamento rapido e minimizza i falsi allarmi. Il microfono in dotazione e l’altoparlante integrato permette di conversare a distanza con qualsiasi persona si trova nella stanza, anche con il tuo animale domestico. La portata audio è di 5 metri.

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