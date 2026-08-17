 XIAOMI C301, la telecamera WiFi che tutti dovrebbero avere ora a soli 23€ su Amazon
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XIAOMI C301, la telecamera WiFi che tutti dovrebbero avere ora a soli 23€ su Amazon

XIAOMI C301 è la telecamera WiFi per interno che tutti dovrebbero avere a casa e in ufficio: oggi la trovi in offerta su Amazon a soli 22,90 euro.
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XIAOMI C301 è la telecamera WiFi per interno che tutti dovrebbero avere a casa e in ufficio: oggi la trovi in offerta su Amazon a soli 22,90 euro.
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Ottieni più sicurezza a casa o in ufficio grazie a XIAOMI C301, la telecamera WiFi smart che offre immagini nitide in 2K e controllo da remoto per interni a un prezzo imbattibile. In questo momento, la trovi in offerta speciale a soli 22,90 euro su Amazon. Grazie allo sconto del 24% sei in piena regola per controllare ogni stanza della tua abitazione o del tuo posto di lavoro.

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XIAOMI C301 Telecamera WiFi Interno, 2K 3MP Telecamera Interno, Mi Home App

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Dotato di rilevamento di movimento riconoscimento facciale, questo gioiellino rileva i movimenti e identifica i volti in modo affidabile. Le notifiche arrivano direttamente sul tuo smartphone non appena viene rilevato qualcosa di strano. Inoltre, l’algoritmo avanzato garantisce un rilevamento rapido e minimizza i falsi allarmi. Il microfono in dotazione e l’altoparlante integrato permette di conversare a distanza con qualsiasi persona si trova nella stanza, anche con il tuo animale domestico. La portata audio è di 5 metri.

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Pubblicato il 17 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 ago 2026
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