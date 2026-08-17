Ray-Ban Meta, i video delle molestie sono ancora online

A metà luglio, il capo di Instagram aveva promesso di eliminare i video di molestie girati con gli occhiali smart di Meta. Un mese dopo, decine di video simili sono ancora online su account verificati, nonostante alcune siano stati rimossi in seguito a segnalazioni dirette.

Gli occhiali Ray-Ban Meta integrano una fotocamera nella montatura fin dal lancio nel 2021. Le vendite, che avevano superato il milione di unità nel 2024, hanno raggiunto i 7 milioni nel 2025, più del triplo dell’anno precedente, e Meta occupa il primo posto nel mercato degli occhiali smart. Su Instagram e TikTok, l’ultimo trend è quello dei video girati per rimorchiare con questi occhiali.

Degli uomini avvicinano delle donne per strada con battute preparate, registrano tutto con la fotocamera nascosta e poi pubblicano la scena. Altri utenti filmano “scherzi” a cassiere o addetti ai servizi. Adam Mosseri aveva dichiarato a metà luglio che la piattaforma avrebbe eliminato i video delle molestie. Un mese dopo quell’annuncio, un giornalista americano ha passato al setaccio account popolari e verificati di Instagram per verificare se la promessa fosse stata mantenuta. E indovina, indovinello?…

Meta elimina i video delle molestie solo dopo una segnalazione diretta

Colin Allen è un creatore di contenuti sull’account Instagram @thatiscolin. Ha pubblicato un video in cui avvicina una donna seduta su un marciapiede con la battuta Sei un codice segreto? Perché sto cercando di decifrarti . Dopo che un giornalista americano di Business Insider ha trasmesso a Meta un link a più di 20 video di questo tipo e scherzi molesti provenienti da account diversi, l’azienda ha rimosso il video insieme ad altri otto, ma altre sequenze di Colin Allen, girate con la stessa tecnica con donne diverse, sono ancora online.

Tracy Clayton, portavoce di Meta, ha dichiarato che migliaia di contenuti erano stati rimossi e diversi account sospesi, in base agli standard della comunità sulle molestie, e che i termini di ricerca “rizz” e “cold approach”, comuni nel gergo del rimorchio, erano stati anch’essi bloccati. Due account di siti di rimorchio erano stati inizialmente disattivati, ma uno di essi è stato riattivato pochi giorni dopo. Un portavoce di Meta ha parlato di un errore, prima che l’account venisse nuovamente sospeso in seguito a una segnalazione.

Dopo aver ricevuto elenchi di video simili pubblicati anche su Instagram, TikTok e YouTube hanno reagito ciascuno a modo proprio. TikTok ne ha rimossi due su quattro con la motivazione delle molestie, mentre YouTube ha eliminato diversi video ed escluso un canale dal proprio programma di monetizzazione.

Meta ha attivato un meccanismo di spegnimento automatico della fotocamera degli occhiali, che si attiva quando la spia luminosa di registrazione viene manomessa, sebbene alcuni continuino a proporre la rimozione totale di questa spia dietro compenso. Eppure, secondo Mark Zuckerberg, gli occhiali connessi sono uno dei prodotti elettronici di consumo a più rapida crescita della storia.

Cosa dice la legge

È bene ricordare che in Italia, secondo l’articolo 615-bis del codice penale, registrare immagini o video della vita privata all’interno di domicili o luoghi assimilati (come uffici, spogliatoi, palestre o bagni) è un reato punibile con la reclusione, che aumenta se i contenuti vengono diffusi online. Anche in luoghi pubblici non è consentito riprendere o fotografare le persone di nascosto o senza il loro consenso esplicito, soprattutto se i file vengono pubblicati o condivisi.