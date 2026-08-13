Cani e gatti senza cibo e acqua per il down di Petlibro

Non tutto deve per forza di cose essere smart. E la dimostrazione più concreta è appena arrivata con quanto accaduto questa settimana ai dispositivi del marchio Petlibro. L’azienda commercializza articoli per animali, inclusi lettiere e distributori di cibo e acqua per cani e gatti. Non è difficile immaginare cosa è accaduto dopo che si è verificato un blackout dei suoi sistemi informatici.

Petlibro down: lettiere e dispenser smart bloccati

Il servizio è stato ripristinato, ma il down è durato circa 38 ore in totale, durante le quali gli animali hanno rischiato di rimanere a secco, senza poter mangiare né bere. Indicativamente, dalle 14:00 di martedì 11 agosto (ora italiana) alle 4:00 di questa notte, giovedì 13 agosto. Questo il comunicato ufficiale.

I servizi dell’app Petlibro sono stati completamente ripristinati e funzionano normalmente. Dopo diverse ore di monitoraggio e un ciclo completo di funzionamento di routine, siamo certi che l’interruzione del servizio sia stata risolta.

Sfogliando le conversazioni su Reddit si scopre che, effettivamente, per qualcuno i dispositivi sono tornati online. Altri segnalano invece che i malfunzionamenti proseguono. Considerando il periodo, può essere un problema soprattutto per chi è lontano da casa, magari partito per le vacanze estive. Un altro rischio è quello collegato a una possibile mancata comunicazione tempestiva agli utenti, come riportano alcuni post: come è possibile intervenire, se non si viene avvisati di quanto sta accadendo?

Come molti altri hanno già detto, Petlibro non ha assolutamente inviato alcuna email riguardo all’interruzione del servizio.

Una volta di più, sembra valido lo spunto di riflessione che apre questo articolo: non tutto dev’essere per forza di cose smart. Un down può capitare a qualsiasi servizio, ma un conto è se ci si trova impossibilitati ad accedere a ChatGPT o a una piattaforma online, un altro è se il malfunzionamento mette a repentaglio la salute degli animali domestici.