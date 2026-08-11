 Telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo a 45€ su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo a 45€ su Amazon

L'ottima telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo per interni è in offerta su Amazon a soli 44,99€ grazie al 36% di sconto attivo.
Telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo a 45€ su Amazon
Tecnologia Casa e Domotica
L'ottima telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo per interni è in offerta su Amazon a soli 44,99€ grazie al 36% di sconto attivo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo è la soluzione perfetta per la sicurezza di casa tua o ufficio quando vuoi catturare ogni dettaglio con doppia ottica ad alta risoluzione su un solo schermo. Oggi la trovi in offerta speciale grazie al 36% di sconto esclusivo disponibile su Amazon per tutti i clienti Prime. Cosa stai aspettando? Acquistala subito a soli 44,99 euro, invece di 69,99 euro. Un risparmio incredibile senza rinunciare alla migliore tecnologia.

Acquista ora la Tapo C245D

Con questa telecamera posizionata nella stanza che vuoi controllare ottieni tutte le funzionalità necessarie a mantenere sicurezza anche da remoto. Tramite la praticissima app TAPO accedi a tutte le registrazioni e alle riprese in tempo reale. Inoltre, grazie alla lente grandangolare da 122° e teleobiettivo da 6 mm, ottieni una visione completa e una protezione precisa fino ai minimi dettagli. E con il motore pan/tilt puoi direzionare la ripresa dove preferisci.

Tapo C245D Telecamera WiFi Interno Doppio Obiettivo 2K+2K, Pan/Tilt, Doppia Vista su 1 Schermo, Tracciamento Smart, AI Persone/Animali/Veicoli/Bimbi, Visione Notturna IR fino a 12 m

Tapo C245D Telecamera WiFi Interno Doppio Obiettivo 2K+2K, Pan/Tilt, Doppia Vista su 1 Schermo, Tracciamento Smart, AI Persone/Animali/Veicoli/Bimbi, Visione Notturna IR fino a 12 m

44,9969,99€-36%
Vedi l’offerta

E se la lente rivela un evento? La telecamera si muovere automaticamente per seguire e mantenere il soggetto sempre a fuoco grazie al tracciamento smart sincronizzato. Ogni telecamera di questo modello include anche il rilevamento AI intelligente gratuito che invia notifiche istantanee per movimenti, persone, animali domestici, veicoli e persino pianto del bambino, senza costi aggiuntivi. Niente male vero? Ma non è tutto.

{title}

Acquista ora la Tapo C245D

Infatti, la telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo è anche compatibile con Alexa, Google Home e Smart Things! Potrai così controllarla con la tua voce senza dover aprire l’applicazione ogni volta. E la visione notturna fino a 12 metri ti permette di avere tutto sotto controllo anche al buio. Acquistala adesso su Amazon a soli 44,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cina, esplode in volo il razzo Lunga Marcia 7A: cosa è successo

Cina, esplode in volo il razzo Lunga Marcia 7A: cosa è successo
Apple non ha cancellato l'iPhone all-glass: arriverà nel 2027

Apple non ha cancellato l'iPhone all-glass: arriverà nel 2027
Pixel 11 base potrebbe rinunciare a HiLight, la novità più attesa

Pixel 11 base potrebbe rinunciare a HiLight, la novità più attesa
5 offerte da capogiro su eBay: ultimissimi pezzi disponibili

5 offerte da capogiro su eBay: ultimissimi pezzi disponibili
Cina, esplode in volo il razzo Lunga Marcia 7A: cosa è successo

Cina, esplode in volo il razzo Lunga Marcia 7A: cosa è successo
Apple non ha cancellato l'iPhone all-glass: arriverà nel 2027

Apple non ha cancellato l'iPhone all-glass: arriverà nel 2027
Pixel 11 base potrebbe rinunciare a HiLight, la novità più attesa

Pixel 11 base potrebbe rinunciare a HiLight, la novità più attesa
5 offerte da capogiro su eBay: ultimissimi pezzi disponibili

5 offerte da capogiro su eBay: ultimissimi pezzi disponibili
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 ago 2026
Link copiato negli appunti