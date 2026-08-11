Telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo a 45€ su Amazon

La telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo è la soluzione perfetta per la sicurezza di casa tua o ufficio quando vuoi catturare ogni dettaglio con doppia ottica ad alta risoluzione su un solo schermo. Oggi la trovi in offerta speciale grazie al 36% di sconto esclusivo disponibile su Amazon per tutti i clienti Prime. Cosa stai aspettando? Acquistala subito a soli 44,99 euro, invece di 69,99 euro. Un risparmio incredibile senza rinunciare alla migliore tecnologia.

Con questa telecamera posizionata nella stanza che vuoi controllare ottieni tutte le funzionalità necessarie a mantenere sicurezza anche da remoto. Tramite la praticissima app TAPO accedi a tutte le registrazioni e alle riprese in tempo reale. Inoltre, grazie alla lente grandangolare da 122° e teleobiettivo da 6 mm, ottieni una visione completa e una protezione precisa fino ai minimi dettagli. E con il motore pan/tilt puoi direzionare la ripresa dove preferisci.

E se la lente rivela un evento? La telecamera si muovere automaticamente per seguire e mantenere il soggetto sempre a fuoco grazie al tracciamento smart sincronizzato. Ogni telecamera di questo modello include anche il rilevamento AI intelligente gratuito che invia notifiche istantanee per movimenti, persone, animali domestici, veicoli e persino pianto del bambino, senza costi aggiuntivi. Niente male vero? Ma non è tutto.

Infatti, la telecamera WiFi Tapo C245D con doppio obiettivo è anche compatibile con Alexa, Google Home e Smart Things! Potrai così controllarla con la tua voce senza dover aprire l’applicazione ogni volta. E la visione notturna fino a 12 metri ti permette di avere tutto sotto controllo anche al buio. Acquistala adesso su Amazon a soli 44,99 euro!