Claude Fable 5 è tornato: 5 prompt per capire cosa sa fare davvero

Tre giorni dopo il lancio, il modello di intelligenza artificiale più potente mai reso disponibile al pubblico è stato spento. Non per un difetto tecnico o un problema di prestazioni, bensì per un ordine del governo degli Stati Uniti. I ricercatori di Amazon avevano scoperto un modo per aggirare le protezioni di sicurezza di Claude Fable 5 e fargli identificare vulnerabilità informatiche. L’ordine di restrizione all’esportazione è scattato il 12 giugno 2026, tre giorni dopo il lancio del 9 giugno. Per diciannove giorni, il modello è rimasto inaccessibile a tutti gli utenti nel mondo.

Dal 1° luglio Fable 5 è tornato disponibile con nuove protezioni. Un classificatore di sicurezza analizza le richieste. Se il classificatore ritiene che una richiesta rientri in una categoria considerata rischiosa (ad esempio perché potrebbe sfruttare la vulnerabilità segnalata), non la lascia gestire da Fable 5. Invece di bloccarla, la inoltra automaticamente a Claude Opus 4.8, un modello ritenuto più sicuro per quel tipo di richiesta. Se si vede quella notifica, il sistema sta funzionando come previsto.

5 prompt quotidiani per testare le capacità di Claude Fable 5

Per chi si abbona ai piani a pagamento di Anthropic, Fable 5 è incluso fino al cinquanta per cento del limite settimanale di utilizzo fino al 7 luglio, dopodiché richiederà crediti aggiuntivi. È una finestra limitata per testare cosa sa fare il modello più discusso degli ultimi mesi.

E cosa sa fare, esattamente? Secondo Anthropic, Fable 5 è progettato per sostenere compiti lunghi e complessi, ragionare su più immagini contemporaneamente, verificare il proprio lavoro e completare progetti che prima richiedevano molte sessioni di conversazione. Ecco cinque prompt quotidiani per testarne le capacità.

1. Pianificare un evento dall’inizio alla fine

Prompt da utilizzare: Pianifica una cena a casa con gli amici dall’inizio alla fine: un tema, un modello per la lista degli invitati, una lista della spesa con i costi stimati, una check list per le due settimane precedenti e un piano alternativo in caso di pioggia. Prima di concludere, verifica se manca qualcosa, poi consegnami la versione definitiva.

Questo prompt si può adattare a qualsiasi tipo di evento, personale o professionale. È il modo più semplice per vedere come Fable 5 mantiene il controllo su un compito lungo e articolato. I modelli precedenti tendevano a completare gran parte della richiesta, ma saltavano silenziosamente qualche dettaglio. Fable 5 è progettato per tenere traccia di ogni elemento e rivedere il proprio lavoro prima di consegnare il risultato, un piccolo dettaglio che cambia la qualità del risultato finale.

2. Trasformare il frigorifero nel piano dei pasti

Prompt da utilizzare: Ecco le foto del mio frigorifero, della dispensa e del congelatore. Suggerisci una cena usando solo quello che ho già in casa. Dopo, consigliami i tre ingredienti più strategici da comprare per trasformare quello che ho già in casa nel maggior numero possibile di pasti durante la settimana.

Questo prompt chiede a Fable 5 di fare qualcosa di più complesso della semplice analisi di un’immagine, ragionare su più immagini contemporaneamente, riconoscere gli ingredienti che si sovrappongono e trasformarli in idee pratiche per la cena. È un test reale della capacità del modello di collegare informazioni visive provenienti da fonti diverse.

Per chi vuole andare oltre, si può aggiungere: Sulla base delle mie preferenze, costruisci un’applicazione per la pianificazione dei pasti. Fable 5 può generare un prototipo funzionante direttamente nella conversazione.

3. Capire i documenti complicati

Prompt da utilizzare: “Ti invio il contratto di mutuo, il prospetto informativo e la documentazione ricevuta dalla banca. Riassumimi i punti più importanti in modo semplice, evidenzia eventuali clausole a cui prestare attenzione, spiegami tutti i costi previsti e suggeriscimi le domande da fare prima di firmare.”

La vita reale è un groviglio di documenti, e le informazioni davvero importanti raramente si trovano tutte nello stesso luogo. Questo prompt testa la capacità di Fable 5 di collegare informazioni provenienti da più fonti e di formato diverso. Invece di riassumere ogni documento separatamente, il modello combina tutto in una spiegazione unica e comprensibile, evidenzia le date importanti e segnala ciò che sembra poco chiaro o contraddittorio. Come sempre, il risultato va trattato come un aiuto informativo, non come un parere legale.

4. Costruire uno strumento, non solo una risposta

Prompt da utilizzare: Cerca le migliori scarpe fatte a mano sotto i 250 euro e mettile a confronto. Poi crea una comparazione che mi permetta di vedere quali sono più adatte in base a ciò che per me conta di più: comfort, qualità dei materiali, durata e prezzo.

Invece di chiedere semplicemente un consiglio, si chiede a Fable 5 di fare ricerca su prodotti reali e poi creare qualcosa di utilizzabile per prendere una decisione.

5. Ottenere critiche oneste, non complimenti

Prompt da utilizzare: Ecco la mia bozza. Voglio un feedback onesto, non solo una revisione: evidenzia i tre punti deboli principali, cosa potrebbe dedurre o fraintendere chi la legge e quali parti risultano ambigue o poco chiare.

Molti assistenti di intelligenza artificiale tendono a essere eccessivamente incoraggianti. Fable 5, come i modelli di Claude in generale, è tra i meno inclini all’adulazione. Per questo è particolarmente adatto a chiedere critiche costruttive. Identifica gli argomenti deboli, le formulazioni maldestre e i punti ciechi che sono sfuggiti. È un riscontro che migliora davvero la qualità del lavoro, molto più di una correzione grammaticale.

Cosa rende Fable 5 diverso nella pratica

Fable 5 non è infallibile, nessun modello lo è. Ma la combinazione di autonomia prolungata, ragionamento su fonti multiple e autoverifica lo rende il primo modello che gestisce compiti complessi senza bisogno di essere guidato passo dopo passo. Per chi ha la possibilità di testarlo nella finestra gratuita fino al 7 luglio, vale la pena scoprire cosa significa lavorare con un’intelligenza artificiale che porta il progetto fino in fondo invece di fermarsi a metà strada.