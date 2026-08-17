Usare Gemini 3.7 Flash per mettere ordine tra email e bollette

Esiste un disordine che non occupa spazio, non si vede eppure continua ad accumularsi sotto i nostri occhi: quello nella casella di posta elettronica e su Google Drive. Scadenze sepolte in e-mail mai aperte, moduli scolastici da compilare finiti tra le promozioni, bollette con la carta di credito scaduta che mandano avvisi che nessuno legge, appuntamenti confermati settimane fa e poi dimenticati. Sono le piccole bombe a orologeria dell’amministrazione quotidiana, innocue finché non esplodono, e a quel punto è sempre troppo tardi.

Gemini 3.7 Flash, il nuovo modello leggero di Google, è stato presentato come il “cavallo da soma” dell’ecosistema AI dell’azienda. Per testare se il soprannome fosse meritato, la scelta è caduta su un compito volutamente enorme: chiedere al modello di setacciare l’intero archivio di posta e documenti per trovare tutto ciò che potrebbe richiedere attenzione nei prossimi trenta giorni.

Un incarico “massiccio”, quello che solitamente si rimanda per settimane perché richiede ore di lavoro manuale, ma che Gemini può completare in pochi minuti.

Il prompt Gemini per trovare scadenze dimenticate nella posta

Il prompt è lungo, deliberatamente, perché ogni parte ha una funzione precisa. Si può copiare e incollare direttamente su Gemini.

Prompt da utilizzare con Gemini: Agisci come il mio assistente per l’amministrazione personale dei prossimi trenta giorni. Cerca nella mia posta elettronica e nel mio archivio digitale i messaggi, i documenti e i moduli degli ultimi trenta giorni che contengano una scadenza imminente, un appuntamento, un pagamento, un evento, un modulo da compilare, una prenotazione, un acquisto, un obbligo scolastico o un’azione che dovrei completare. Prima di fare qualsiasi cosa, crea un elenco principale organizzato per data. Per ogni voce includi: cosa deve succedere, la scadenza o la data dell’evento, chi è coinvolto, dove hai trovato l’informazione con un collegamento all’email o al file originale, se l’azione è confermata, poco chiara o potenzialmente obsoleta, e la prossima azione che devo compiere. Cerca conflitti, informazioni duplicate, moduli mancanti e messaggi a cui potrei non aver risposto. Se due fonti sono in disaccordo, mostrami entrambe le versioni invece di decidere quale è corretta. Poi crea un piano realistico per completare tutto. Raggruppa le azioni che si possono gestire insieme, dai la priorità a quelle urgenti e non programmare più di tre azioni importanti nello stesso giorno. Prepara le bozze delle risposte, dei messaggi di sollecito o delle domande necessarie, ma non inviarle. Suggerisci eventi del calendario e promemoria, ma mostrali prima di aggiungere qualsiasi cosa. Non cancellare, spostare o modificare nessuna email o file esistente. Concludi con una sezione intitolata “Cosa richiede attenzione immediata” con le cinque voci più urgenti. Segnala chiaramente se non sei riuscito ad accedere a qualcosa o se qualche conclusione si basa su un’ipotesi.

Ogni istruzione nel prompt serve a prevenire un problema specifico. Chiedere il collegamento all’e-mail o al file originale impedisce al modello di inventare informazioni, si può verificare tutto con un clic. La regola di mostrare entrambe le versioni quando le fonti sono in disaccordo evita che l’AI faccia scelte al posto dell’utente. Il limite di tre azioni importanti al giorno produce un piano realistico anziché una lista di cose da fare che causa più stress di quello che risolve. E il divieto di inviare, cancellare o modificare qualsiasi cosa mantiene il controllo saldamente nelle proprie mani.

Il prompt è lungo perché non ci si può permettere un banale organizza la mia vita , è troppo generico. L’AI non è ancora abbastanza intelligente da capire cosa significa, e francamente, è un bene che non lo sia.

Il modello lavora con metodo. Setaccia la posta elettronica, esamina i file nell’archivio e può chiedere persino dei chiarimenti quando necessario. Per ogni elemento trovato, Gemini indica il collegamento all’email o al documento originale. Nessuna informazione va presa per buona sulla fiducia, si apre la fonte, si verifica e si decide come procedere.

Dal caos al piano d’azione

La parte più impressionante non è tanto la ricerca, ma l’organizzazione. Gemini è in grado di prendere decine di voci sparse in fonti diverse e di assemblarle in un piano cronologico con le azioni raggruppate per giornata, le urgenze in cima e le bozze dei messaggi di risposta già preparate. Può individuare anche eventi per cui non è stata inviata la conferma di partecipazione, preparare la risposta e mostrarla, senza inviarla, in attesa di approvazione.

I limiti da non sottovalutare

Il modello non è infallibile, può capitare che tralasci email che invece dovrebbero rientrare nella selezione, e non riuscire a individuare i documenti archiviati con nomi poco chiari. Per chi usa la posta aziendale, potrebbe essere necessario che l’amministratore conceda l’accesso a Gemini prima che il prompt funzioni.

Ma nel complesso, Gemini 3.7 Flash tiene botta dall’inizio alla fine, un punto critico, perché i modelli di intelligenza artificiale tendono a seguire la prima parte del prompt e a dimenticare i requisiti verso la fine. In questo caso, il divieto di inviare messaggi e le richieste di mostrare le fonti vengono rispettati fino all’ultimo.

Il prompt si può modificare per qualsiasi situazione. Chi sta organizzando un viaggio può restringere la ricerca a prenotazioni, conferme e pagamenti. I genitori possono concentrarsi su comunicazioni scolastiche, moduli e attività extracurricolari. I liberi professionisti possono cercare fatture, incarichi e messaggi dei clienti rimasti senza risposta. Basta cambiare le categorie di ricerca e il periodo temporale, la struttura del prompt resta la stessa.