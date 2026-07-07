Google addestra l'AI con i nostri dati, come disattivare tutto

Se si scatta una foto con Google Lens per cercare un prodotto, quell’immagine viene salvata per addestrare i modelli AI di Google. Se si usa la ricerca vocale per fare una ricerca al volo, idem, quella registrazione viene salvata. Se si pratica una lingua con Google Traduttore parlando ad alta voce, quell’audio viene salvato, e se si cerca un volo su Google Flights quell’attività viene salvata.

Google usa le foto e le registrazioni per addestrare l’AI

Google lo conferma direttamente: Come la vostra Cronologia servizi di ricerca, anche i media salvati vengono utilizzati per sviluppare e migliorare i servizi Google e le tecnologie, inclusi i modelli AI generativi e le misure di sicurezza.

La modifica, annunciata a giugno con un’email agli utenti, ha attivato per impostazione predefinita la raccolta di immagini, file, audio e video sotto una nuova impostazione separata.

Cosa viene raccolto

Non solo la cronologia di ricerca, adesso anche i media. Foto cercate con Lens, gli audio delle ricerche vocali, le registrazioni di Search Live, gli audio di Traduttore. L’impostazione si applica anche a Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate e News.

Google dice che parte di questi dati è temporanea e necessaria al funzionamento del prodotto. Ma dice anche che i media salvati possono essere conservati specificamente per addestrare l’AI, con l’aiuto di revisori umani.

Come disattivare la raccolta dati

Per disattivare la raccolta dati di Google, basta andare sulla pagina Cronologia servizi di ricerca. Deselezionare la casella “Salva media”, si può fare separatamente dalla cronologia. Naturalmente, è possibile anche deselezionare entrambe.

Configurare la cancellazione automatica dei dati salvati: ogni 3 mesi, 18 mesi o 36 mesi. Andare poi sulla pagina Personalizzazione servizi di ricerca per controllare le raccomandazioni personalizzate.

Importante: queste impostazioni sono ora separate da “Attività web e app“, che controllava tutto fino a questo aggiornamento. Chi aveva modificato le impostazioni di Attività web e app pensando di aver coperto anche la ricerca, non è più così. La ricerca ha il suo pulsante separato, e quello è attivo di default.

Perché Google lo fa

Invece di addestrare i modelli solo sui dati presi da Internet, Google raccoglie i dati che le persone creano e caricano usando i propri servizi. Meta fa lo stesso, addestra l’AI sulle immagini e i media degli utenti, incluse le registrazioni degli occhiali AI.

La differenza è che i dati che gli utenti creano intenzionalmente, come foto di prodotti che vogliono comprare, registrazioni vocali delle lingue che studiano, ricerche di voli, sono più specifici, più personali e più preziosi per l’addestramento AI rispetto a una pagina web qualsiasi. Il comportamento di ricerca è il dataset perfetto.