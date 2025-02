ChatGPT: nuova Modalità Vocale Avanzata per gli utenti gratuiti

OpenAI ha deciso di fare un regalo agli utenti gratuiti di ChatGPT. Da oggi, finalmente anche loro potranno chiacchierare a voce con l’intelligenza artificiale. Ma non è il caso di farsi prendere troppo dall’entusiasmo… ci sono comunque delle limitazioni.

Starting today, we’re rolling out a version of Advanced Voice powered by GPT-4o mini to give all ChatGPT free users a chance to preview it daily across platforms.

The natural conversation pace and tone are similar to the GPT-4o version while being more cost effective to serve.

— OpenAI (@OpenAI) February 25, 2025