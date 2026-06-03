Project Glasswing: Claude Mythos accessibile in 15 paesi

Anthropic ha annunciato l’espansione internazionale di Project Glasswing, iniziativa annunciata ad aprile con il coinvolgimento di circa 50 partner statunitensi. Il modello Claude Mythos può essere ora utilizzato da altre 150 organizzazioni in oltre 15 paesi, tra cui l’ENISA in Europa. Questa decisione avrà sicuramente un impatto positivo sulla quotazione in Borsa prevista entro fine anno.

Claude Mythos anche in Italia

Anthropic aveva invitato quasi esclusivamente aziende, organizzazioni e agenzie governative statunitensi. L’unica eccezione era rappresentata dall’AI Security Institute (AISI) del Regno Unito. Questi partner hanno trovato oltre 10.000 vulnerabilità software di gravità alta o critica con l’aiuto di Claude Mythos. La partecipazione ai test da parte dell’ENISA era stata rivelata pochi giorni fa. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale.

Project Glasswing è stato esteso a circa 150 organizzazioni in oltre 15 paesi. Appartengono a diversi settori, tra cui comunicazioni, assistenza sanitaria e hardware. Ci sono anche aziende che gestiscono infrastrutture critiche, come reti elettriche e acquedotti. Secondo il Financial Times, Claude Mythos è disponibile per Okta, Samsung, SK hynix, Swift e NATO, mentre tra i paesi ci sono Italia, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda e Giappone.

Anthropic sottolinea che tutti i nuovi partner gestiscono codice utilizzato da altre organizzazioni in tutto il mondo, inclusi i governi. In caso di un attacco che sfrutta le vulnerabilità verrebbero colpite oltre 100 milioni di persone. Claude Mythos consentirà la ricerca e correzione delle vulnerabilità. I nuovi partner dovranno però rispettare i requisiti minimi in termini di sicurezza.

L’azienda californiana scrive che, tra 6-12 mesi, verranno annunciati modelli con le stesse capacità di Claude Mythos che potrebbero essere rilasciati pubblicamente senza le adeguate protezioni. I cybercriminali avranno quindi potenti armi digitali per effettuare attacchi informatici su larga scala. Mythos permette di velocizzare la scrittura delle patch.

Il modello sarà presto accessibile a tutti tramite Claude Security e Claude Code. Attualmente sfruttano Claude Opus 4.8 che può essere utilizzato per la ricerca delle vulnerabilità, ma offre prestazioni inferiori a Mythos.

