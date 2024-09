Google Lens: arriva la ricerca video, ecco come funziona

Google ha iniziato a implementare la ricerca video all’interno di Google Lens, consentendo agli utenti di scoprire contenuti video pertinenti sulle clip registrate. Con questa nuova funzione, già annunciata durante l’evento I/O 2024, Big G vuole migliorare il modo in cui gli utenti scoprono e interagiscono con l’ambiente circostante.

Come funziona la nuova funzione di ricerca video di Google Lens

Per sfruttare appieno questa nuova funzionalità, gli utenti devono semplicemente avviare Google Lens e tenere premuto il pulsante di scatto per registrare un breve video di ciò che si desidera approfondire. Durante la registrazione, è possibile porre verbalmente una domanda inerente al contenuto del video. Google Lens elaborerà il filmato e presenterà i risultati di ricerca pertinenti basati sull’argomento del video.

Inoltre, nei Paesi in cui sono supportate le panoramiche AI, gli utenti riceveranno anche una risposta generata dall’intelligenza artificiale, fornendo ulteriori informazioni e approfondimenti.

Diffusione graduale della nuova funzione

Sebbene Android Authority abbia già avuto l’opportunità di testare e dimostrare le capacità di questa innovativa funzione all’inizio del mese, sembra che Google stia gradualmente estendendo la disponibilità a un numero sempre maggiore di utenti. Mishaal Rahman, un collaboratore della rivista online, ha confermato che finalmente la funzione di ricerca video è ora accessibile a un pubblico più vasto.

L’impatto di Google Lens sulla ricerca di informazioni

In precedenza Google Lens era in grado di estrarre informazioni e collegamenti contestuali analizzando immagini statiche, ad esempio foto. Con il nuovo update, Lens può ora riconoscere oggetti ed elementi anche all’interno di contenuti video, come clip, filmati, ecc. Ciò rappresenta un importante passo avanti perché permette di superare il limite delle sole immagini fisse ed estendere l’abilità di analisi visiva di Lens anche a contenuti dinamici come i video.