Google è responsabile degli errori di AI Overview

Il tribunale regionale di Monaco (Germania) ha stabilito che Google è direttamente responsabile delle risposte sbagliate fornite da AI Overview. In seguito alle query degli utenti, la funzionalità del motore di ricerca aveva falsamente evidenziato i comportamenti scorretti di due editori. L’azienda di Mountain View deve quindi eliminare questi errori in tutto il mondo.

AI Overview non è necessario per la ricerca web

Tutto è partito dalla denuncia di due editori tedeschi. Rispondendo alle domande degli utenti, AI Overview aveva associato i due editori a pratiche commerciali scorrette e, in alcuni casi, anche a truffe. L’intelligenza artificiale ha confuso le informazioni relative ad altre aziende con quelle dei querelanti, stabilendo collegamenti che non comparivano in nessuna delle fonti citate. Gli editori hanno inviato a Google una lettera di diffida, ma gli errori non sono stati eliminati.

Durante le udienze in tribunale, l’azienda di Mountain View ha sottolineato che viene chiaramente indicata la possibilità di errori nelle risposte. In ogni caso, gli utenti possono verificare la correttezza del riassunto AI attraverso i link alle fonti. I giudici hanno respinto questa giustificazione, in quanto diversi studi dimostrano che gli utenti non cliccano quasi mai sui link. Inoltre, AI Overview non si limita a pubblicare un elenco di link, ma genera nuove affermazioni combinando i contenuti dei siti.

I tradizionali motori di ricerca mostrano solo un elenco di link. AI Overview è una funzionalità aggiuntiva, non necessaria per la ricerca web, che sfrutta i modelli Gemini. Google è pertanto direttamente responsabile degli errori. I giudici ha emesso un’ingiunzione temporanea per imporre all’azienda di Mountain View l’eliminazione delle false affermazioni dalle risposte di AI Overview.

Non è noto se Google presenterà appello. Un portavoce ha dichiarato: