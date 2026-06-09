Ora puoi scegliere l'ordine dei post nella griglia di Instagram

È arrivata la funzionalità più richiesta dagli utenti di Instagram, quella che permette di riordinare la griglia dei contenuti pubblicati. L’attesa è stata lunga, ma la novità è ora in fase di distribuzione e presto dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi: se non compare, provare ad aggiornare l’app potrebbe tornare utile per velocizzare il processo.

Instagram ti fa riordinare i contenuti pubblicati

Il metodo scelto è piuttosto semplice, basta un tocco prolungato sul post da muovere, poi bisogna selezionare l’opzione “Riordina griglia” e infine trascinarlo nella nuova posizione. Avverrà così lo scambio tra i due contenuti. Ne faranno buon uso coloro che sfruttano porzioni di diverse immagini per comporre un puzzle.

L’annuncio che ne ha anticipato l’arrivo risale addirittura a un anno fa, dopodiché ha preso il via una fase di test ora giunta a conclusione. È tempo del rollout per tutti. Come scritto in apertura, si tratta di una novità che aspettavano in molti, per poter intervenire sulla resa estetica del proprio profilo. Ricordiamo infatti che, fino a oggi, Instagram ha mostrato i post semplicemente seguendo un ordine cronologico inverso, dal più recente al più datato.

Tra le altre novità introdotte di recente dal social network di Meta spicca l’abbonamento Plus con funzionalità aggiuntive come quella che permette di mantenere online le storie pubblicate per 48 ore, anziché 24 come è sempre stato per tutti. È disponibile al prezzo mensile di 3,99 dollari. Il mese scorso è toccato invece alle istantanee, un nuovo formato di foto non modificabile che scompare automaticamente un giorno dopo la condivisione.

La piattaforma è in continua evoluzione, deve cambiare per tenere il passo della concorrenza. Fa parte di un ecosistema, insieme a Facebook e Threads della stessa società, che vede in TikTok il competitor principale. Con la funzionalità lanciata oggi dimostra di ascoltare i feedback degli utenti.