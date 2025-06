Instagram fa riordinare la griglia dei post, finalmente

Quante volte sarà capitato di pubblicare una foto bellissima che però spezzava completamente l’estetica del profilo? O di cancellare e ripubblicare contenuti solo per farli apparire nel posto giusto? Bene, tutto questo sta per finire.

Instagram ha finalmente annunciato la funzione più richiesta di sempre: la possibilità di riorganizzare liberamente i post nella griglia del profilo. Ora potremo trascinare i nostri post dove vogliamo, quando vogliamo.

Instagram fa spostare i post dove si vuole

Chiunque abbia mai gestito un profilo Instagram sa quanto possa essere frustrante l’ordine cronologico fisso. Finora, l’unico modo per dare priorità a certi contenuti era “fissarli” in cima al profilo, ma tutto il resto seguiva rigorosamente l’ordine di pubblicazione.

Questo ha creato un’intera industria di app per pianificare le griglie Instagram, tutorial su come mantenere un’estetica coerente, e la pratica diffusa di cancellare e ripubblicare contenuti. Molti utenti hanno rinunciato a condividere foto spontanee per non “rovinare” l’aspetto del loro profilo. La nuova funzione cambierà tutto questo finalmente!

La storia di questa funzione è curiosa. Alessandro Paluzzi, un esperto di reverse engineering delle app, aveva scoperto l’opzione “modifica griglia” già nel 2022. Instagram l’aveva testata e poi silenziosamente accantonata. Adam Mosseri aveva accennato alla funzione già a gennaio, per offrire maggiore controllo ai creator. Ora è finalmente pronta per il lancio, anche se Instagram non ha ancora indicato una data precisa.

Arrivano i post che non appaiono nel feed

Insieme alla riorganizzazione della griglia, Instagram sta testando un’altra funzione, che permetterà di pubblicare i contenuti sul proprio profilo, senza che vengano mostrati nel feed dei follower. Lo scopo è ridurre la pressione del posting pubblico. Non tutti i contenuti devono essere “performance”. A volte si vuole solo mantenere attivo il profilo, sperimentare nuove idee, o condividere qualcosa senza l’ansia dei like e dei commenti.

È una risposta a un problema reale: molti utenti hanno smesso di postare regolarmente per paura di non ottenere abbastanza engagement o di disturbare i loro follower con contenuti troppo frequenti.