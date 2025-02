Instagram testa il pulsante Non mi piace per i commenti

Instagram ha deciso di dare agli utenti un nuovo strumento per esprimere il loro dissenso: un bottone per segnalare i commenti che non piacciono o non sono rilevanti. La novità, ancora in fase di test, comparirà sia nei post del Feed che nei Reel.

Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha spiegato su Threads che nessuno saprà se si segnala un commento e non ci sarà un conteggio pubblico dei “non mi piace“. Lo scopo è offrire un modo discreto per segnalare i commenti poco graditi. In futuro, i dislike potrebbero influenzare l’ordine in cui i commenti vengono mostrati, spingendo quelli meno apprezzati in fondo alla lista.

Un portavoce di Meta ha confermato che il test mira a contribuire al miglioramento della qualità della sezione commenti. “Stiamo lavorando a modi per aiutare le persone a controllare meglio la loro esperienza su Instagram e ciò che vedono sull’app“, ha dichiarato. Il test coinvolgerà inizialmente un gruppo molto ristretto di utenti.

Sulla scia di Reddit, ma con cautela

Il meccanismo del “downvote” non è certo una novità. Reddit ad esempio, lo usa da anni per ordinare i commenti in base ai voti positivi e negativi. Meta sembra voler seguire una strada simile, ma non è ancora chiaro quanto peso darà ai dislike rispetto alla piattaforma rivale.

Insomma, Instagram sta provando a dare agli utenti uno strumento in più per esprimere il loro gradimento (o mancato gradimento) verso i commenti altrui. Un modo per rendere le conversazioni più piacevoli e rilevanti, senza però esporsi al rischio di trasformare il “non mi piace” in un’arma di distruzione di massa.