Instagram, più dati sulle performance dei Reel per i creator

Instagram non si fa scappare l’opportunità di accaparrarsi i creator di TikTok dopo il ban dell’app rivale. Non solo offre lauti bonus per pubblicare Reel, ma ha anche annunciato nuovi strumenti per capire meglio le performance dei video brevi. La piattaforma introduce metriche aggiuntive che permettono ai creator di vedere quale contenuto risuona di più con il loro pubblico.

Le nuove metriche di Instagram per i Reel: “View Rate” e “Views Over Time”

Il social network lancia la metrica “View Rate“, che mostra ai creator la percentuale di follower e non-follower che continuano a guardare il video dopo i primi tre secondi. Instagram sottolinea che l’inizio dei Reel è cruciale: se catturi subito l’attenzione dello spettatore, lui continuerà a guardare.

Si aggiunge anche “Views Over Time“, che confronta le visualizzazioni attuali di un Reel con la media dello stesso periodo. I creator possono distinguere tra views di follower e non-follower.

Oltre alle metriche, Instagram darà ai creator suggerimenti pratici per capire se i loro Reel vanno meglio o peggio del solito. L’idea è permettere di individuare i tipi di contenuto che ottengono più visualizzazioni. Ad esempio, Instagram potrebbe incoraggiare a creare più Reel simili a uno che ha avuto il 20% di views in più rispetto alla propria media recente, con un messaggio del tipo: “Questo Reel sta andando alla grande! Crea altri contenuti come questo.”

Instagram all’attacco di TikTok

Oltre ai bonus, Instagram sta cercando di attirare i creator di TikTok promettendo accordi sui contenuti e supporto per far crescere le loro community. E ora che TikTok è sparito dagli app store americani, pur essendo ancora online dopo il blackout di 12 ore della scorsa settimana, i rivali come Instagram hanno un’occasione d’oro!