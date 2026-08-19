 Alexa+ gratis sui dispositivi FireTV: anche in Italia?
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Alexa+ gratis sui dispositivi FireTV: anche in Italia?

A partire da oggi, gli utenti statunitensi non devono più sottoscrivere un abbonamento per accedere ad Alexa+ tramite dispositivi Fire TV compatibili.
Alexa+ gratis sui dispositivi FireTV: anche in Italia?
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A partire da oggi, gli utenti statunitensi non devono più sottoscrivere un abbonamento per accedere ad Alexa+ tramite dispositivi Fire TV compatibili.
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Amazon ha comunicato che Alexa+ è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti statunitensi che usano un dispositivo Fire TV compatibile. Nel comunicato ufficiale è scritto che la gratuità verrà estesa ad altri paesi nei prossimi mesi, quindi dovrebbe essere inclusa anche l’Italia.

Accesso gratuito in Italia a settembre?

Alexa è il popolare assistente digitale annunciato da Amazon quasi 12 anni fa (in Italia è arrivato circa quattro anni dopo), quindi molto prima dell’arrivo di ChatGPT e compagnia. L’azienda di Seattle ha deciso di sviluppare la versione aggiornata Alexa+ proprio per recuperare terreno nei confronti dei concorrenti. Il debutto è avvenuto ad aprile 2025 negli Stati Uniti, ma solo da febbraio 2026 è disponibile per tutti.

Finora era gratis solo per gli abbonati Prime o solo tramite app e web, mentre gli altri utenti dovevano pagare 19,99 dollari/mese. A partire da oggi non serve nessun abbonamento. Gli utenti statunitensi possono sfruttare le capacità avanzate di Alexa+ attraverso i dispositivi Fire TV compatibili (Fire TV Stick, Fire TV Cube e smart TV).

Non è richiesta nessuna azione da parte degli utenti, né app da scaricare, né abbonamenti da attivare. L’upgrade avverrà in maniera automatica. La differenza rispetto alla vecchia Alexa si noterà subito durante le conversazioni. Alexa+ supporta il linguaggio naturale e permette di eseguire diverse azioni, come la ricerca di un film senza specificare il titolo o la visualizzazione sullo schermo della TV delle immagini provenienti da videocitofoni o videocamere di sicurezza.

Alexa+ è disponibile anche in Italia, Spagna, Germania, Francia, Austria, Regno Unito, Canada, Messico, Australia e Brasile. Il prezzo in Italia è 22,99 euro/mese. L’accesso gratuito per gli utenti senza abbonamento Prime scade il 15 settembre. Amazon potrebbe eliminare l’obbligo dell’abbonamento dopo questa data oppure in occasione dell’annuncio delle nuove Fire TV con Fire OS 16 (Android 16).

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Fonte: Amazon

Pubblicato il 19 ago 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
19 ago 2026
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