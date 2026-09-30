Claude Sonnet 5.5: i 5 prompt per capire cosa sa fare davvero

Quando Anthropic rilascia un nuovo modello di punta, la tentazione è buttarsi su quello e ignorare tutto il resto. Claude Opus 5.5 è arrivato il 17 settembre con numeri impressionanti, e la reazione naturale è stata: ecco il modello da usare per tutto.

Poi, sei giorni dopo, è arrivato Claude Sonnet 5.5, il fratello minore, quello pensato per il lavoro di tutti i giorni, e ha fatto qualcosa di inaspettato: nei test che simulano le attività lavorative reali, ha ottenuto quasi lo stesso punteggio di Opus. Due punti di differenza.

Il dato che attira più attenzione arriva da un test progettato per valutare come i modelli di AI gestiscono il lavoro che le persone svolgono nel mondo reale. Copre attività di quarantaquattro professioni diverse, non quiz di matematica o domande di cultura generale, ma il tipo di compiti che si portano a un chatbot ogni giorno.

Sonnet 5.5 ha ottenuto 1.844 punti. Opus 5.5, il modello di punta di Anthropic, ha ottenuto 1.846. Due punti di differenza. La versione precedente di Sonnet si fermava a 1.449, quindi il salto è enorme. Su questo test specifico, il modello più economico è passato dal distanziare nettamente Opus a pareggiarlo di fatto.

Anthropic dichiara che Sonnet 5.5 genera risposte più del trenta per cento più veloce rispetto a Sonnet 5, scrive con più chiarezza e gestisce meglio i compiti quotidiani ben definiti. Usa anche meno token per completare lo stesso lavoro, il che significa che il costo reale di un compito tipico scende fino al trenta per cento. Opus 5.5 costa il doppio per token.

Perché la velocità conta più di quanto sembri

La maggior parte del tempo passato con Claude non riguarda problemi difficili. Si chiede di riassumere un documento, spiegare un argomento complicato, rielaborare un testo, pianificare un progetto, e poi si prosegue con domande di approfondimento man mano che la risposta prende forma.

In quel tipo di conversazione, un modello più veloce guadagna terreno ad ogni scambio. Qualche secondo in più di attesa per ogni risposta sembra irrilevante su un singolo messaggio. Moltiplicato per venti scambi in una conversazione lunga, diventa un’attesa che si avverte, e che interrompe il flusso del ragionamento proprio quando dovrebbe essere più fluido.

Quando Opus 5.5 resta la scelta giusta

Opus 5.5 è ancora il modello di punta della famiglia Claude 5.5, e resta la scelta giusta per i compiti che richiedono la massima capacità: progetti di programmazione complessi, analisi articolate, problemi ambigui e qualsiasi lavoro in cui il modello deve tenere traccia di molte informazioni interconnesse per un lungo periodo.

Ma la maggior parte delle persone non chiede a Claude di risolvere quel tipo di problemi ogni giorno. E i risultati suggeriscono che per le attività più ordinarie come riscrivere un’e-mail, riassumere un documento lungo, trasformare appunti disordinati in qualcosa di utilizzabile, preparare una presentazione, scegliere Sonnet non è più un compromesso, ma la scelta giusta.

Come accedere a Claude Sonnet 5.5

Il modello è disponibile su tutte le piattaforme di Anthropic e sostituisce Sonnet 5 come modello predefinito per gli utenti dei piani gratuito e a pagamento. Anthropic ha annunciato che una versione ancora più leggera, progettata per compiti ad alto volume e sensibili al costo, seguirà nelle prossime settimane.

Cinque prompt per testarlo subito

1. Riscrivere un’e-mail disordinata

Prompt: Riscrivi questa email in modo che suoni amichevole ma professionale. Mantienila sotto le centocinquanta parole e non farla sembrare eccessivamente formale: ‘Ciao, volevo sapere a che punto siamo perché ho mandato tutto la settimana scorsa e non ho avuto risposta. So che sei impegnato ma devo sapere come stanno le cose perché devo prendere una decisione entro venerdì. Puoi farmi sapere in un modo o nell’altro? Grazie.’

2. Pianificare con vincoli reali

Prompt: Pianifica un sabato a Roma per una famiglia di cinque persone con bambini di cinque, nove e dodici anni. Abbiamo duecento euro da spendere dalle dieci alle diciannove, trasporti esclusi. Includi almeno un’attività al coperto, un posto informale per pranzo e abbastanza tempo libero perché la giornata non risulti estenuante.

3. Spiegare qualcosa di complesso in modo semplice

Prompt: Spiegami perché i tassi dei mutui possono restare alti anche dopo che la banca centrale taglia i tassi di interesse. Supponi che non sappia nulla di economia. Mantieni il tono conversazionale, evita il gergo tecnico e dammi un’analogia semplice che renda il concetto più facile da capire.

4. Prendere una decisione anziché elencare le opzioni

Prompt: Devo comprare un computer portatile principalmente per navigare, posta, video, videochiamate e qualche ritocco fotografico. Tengo i computer per almeno cinque anni. Dovrei spendere settecento euro per un modello base o milleduecento per uno più potente? Spiegami i compromessi e poi fai una raccomandazione invece di dirmi ‘dipende’.

5. Gestire un problema quotidiano con giudizio

Prompt: Ho quarantacinque minuti prima che arrivino gli ospiti. La cucina è in disordine, ci sono giocattoli ovunque in soggiorno, il bagno ha bisogno di una pulita, il bucato è sul divano e non ho ancora portato fuori la spazzatura. Dammi un piano realistico di quarantacinque minuti. Dai la priorità a ciò che gli ospiti noteranno davvero e dimmi cosa posso ignorare fino a dopo.

L’ultimo prompt è forse il test migliore per Sonnet 5.5: richiede giudizio pratico, non competenza tecnica. Deve capire cosa conta davvero in quella situazione, che il bagno visibile agli ospiti è più importante del bucato che si può nascondere in camera, e organizzare i quarantacinque minuti di conseguenza. È il tipo di compito quotidiano per cui il modello è stato progettato, e dove la differenza con Opus è quasi impercettibile.