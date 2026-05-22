 Forum è la nuova app di Meta per Facebook: vediamo cos'è
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Forum è la nuova app di Meta per Facebook: vediamo cos'è

Meta ha lanciato la nuova applicazione Forum, collegata ai gruppi di Facebook: vediamo di cosa si tratta e per chi è già disponibile.
Forum è la nuova app di Meta per Facebook: vediamo cos'è
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Meta ha lanciato la nuova applicazione Forum, collegata ai gruppi di Facebook: vediamo di cosa si tratta e per chi è già disponibile.
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Senza alcun vero e proprio annuncio, Meta ha pubblicato su App Store una nuova applicazione: si chiama Forum ed è legata a doppio filo ai gruppi di Facebook. Il miglior modo per capire di cosa si tratta è fare riferimento alla descrizione ufficiale: offre uno spazio dedicato, pensato per discussioni più approfondite, risposte concrete e le community che ti interessano, per i gruppi che già ami e per quelli che devi ancora scoprire.

Meta ha lanciato una nuova applicazione: Forum

L’autenticazione avviene con l’account di Facebook ed è possibile firmare i propri interventi con un nickname, nascondendosi dunque dietro la tutela dell’anonimato, anche se per ragioni di sicurezza l’amministratore del gruppo potrà conoscere la reale identità dell’autore. Tutto ciò che si scrive in Forum sarà visibile nei gruppi sul social network.

Qui sotto due screenshot che mostrano l’interfaccia dell’app, al momento disponibile in versione beta e solo in alcuni territori (il rollout non ha ancora raggiunto l’Italia). La versione Android? Al momento non è pervenuta.

Screenshot per la nuova app Forum di Meta

Forse, il fatto che Meta non abbia condiviso alcun annuncio, è dovuto proprio alla distribuzione graduale e alla fase di test attuale. È difficile prevedere quale sarà l’accoglienza riservata a un’applicazione di questo genere, che in un certo senso riprende il concetto dei forum tradizionali per reinterpretarlo in chiave moderna. A conti fatti, è una sorta di rivisitazione delle dinamiche alla base di piattaforme come Reddit e Quora, utile per chiedere qualsiasi cosa e rispondere alle domande degli altri. Nell’era dominata dall’AI, non è scontato.

Certo, molti potrebbero trovare scomodo doversi affidare a un’app separata per gestire le discussioni. Un portavoce ha confermato la natura sperimentale del progetto con questa dichiarazione affidata al sito Engadget.

Testiamo pubblicamente molti nuovi prodotti per capire cosa gli utenti trovano interessante e utile per la loro esperienza con le nostre app.

Fonte: Forum, App Store

Pubblicato il 22 mag 2026

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