iPhone 18: possibili specifiche modelli Pro e Fold

Come anticipato dal noto Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), Apple cambierà la strategia di rilascio dei nuovi smartphone dando precedenza ai modelli di fascia alta. Entro settembre 2026 dovrebbero quindi arrivare gli iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Fold (nomi non confermati). L’analista Jeff Pu ha svelato le possibili specifiche dei tre modelli. Ovviamente ci saranno iOS 27 e soprattutto la nuova Siri potenziata con Gemini.

Specifiche previste per i tre iPhone

L’obiettivo di Apple è incrementare le vendite degli iPhone più costosi, dai quali ottiene maggiori profitti. Per evitare che i modelli più economici “rubino” la scena verranno annunciato prima gli iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Fold (al momento si tratta di ipotesi). Con questi tre smartphone ci saranno anche novità estetiche.

Per i due iPhone 18 Pro si prevede l’eliminazione della Dynamic Island e lo spostamento del Face ID sotto lo schermo (altre fonti suggeriscono invece una Dynamic Island più piccola). Quest’ultimo dovrebbe avere una diagonale di 6,3 pollici per iPhone 18 Pro e 6,8 pollici per iPhone 18 Pro Max (entrambi con refresh rate di 120 Hz).

Le altre specifiche sono comuni: processore Apple A20 Pro, 12 GB di RAM LPDDR5, tre fotocamere posteriori da 48 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico a periscopio), fotocamera frontale da 18 megapixel, modem 5G (Apple C2) e telaio in alluminio.

C’è ovviamente molta attesa per il primo smartphone pieghevole di Apple. Secondo Jeff Pu, iPhone Fold (nome ipotetico) avrà uno schermo interno da 7,8 pollici e uno schermo esterno da 5,3 pollici. Le due fotocamere forntali (interna ed esterna) dovrebbe avere una sensore da 18 megapixel, mentre le due posteriore avrebbero una risoluzione di 48 megapixel.

Anche iPhone Fold dovrebbe integrare 12 GB di RAM LPDDR5 e il modem Apple C2. Il telaio sarà realizzato in alluminio e titanio. Invece del Face ID è previsto il Touch ID laterale. L’analista prevede una leggera diminuzione delle vendite dovuto al possibile aumento dei prezzi conseguente all’incremento dei costi della RAM.

Sui tre iPhone verrà installato iOS 27. Apple annuncerà la nuova versione del sistema operativo durante la WWDC di giugno insieme alla nuova Siri e alle nuove funzionalità AI che sfrutteranno i modelli Gemini di Google. Gli altri smartphone (iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2) arriveranno sul mercato entro la primavera 2027.