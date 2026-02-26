NVIDIA SHIELD TV immortale, un nuovo aggiornamento

Il primo NVIDIA SHIELD TV rimane ancora oggi uno dei migliori set-top box in circolazione, se non il migliore. L’ho scritto quasi dieci anni fa nella mia recensione su Webnews e lo ribadisco ora. I modelli usciti più di recente migliorano hardware e design, ma ne riprendendo il concept originale. A confermarlo è un nuovo aggiornamento distribuito anche per la versione datata 2015.

Il produttore ha appena annunciato la disponibilità dell’Experience Upgrade 9.2.4 (33.2.0.400) in fase di distribuzione. Interviene su molti dei problemi segnalati dagli utenti, ottimizzando la stabilità del sistema e la compatibilità con gli altri dispositivi presenti in casa.

Include inoltre le patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2026, per correggere le vulnerabilità identificate. Questo il changelog pubblicato da NVIDIA.

Risolto il problema di riproduzione di Disney+;

risolto il problema di connessione remota di terze parti con Xbox dopo la modalità di sospensione;

risolto un problema di crash che attivava i dispositivi SHIELD e CEC durante la modalità di sospensione;

risolto il problema di disconnessione frequente del telecomando Bluetooth di terze parti;

risolto il problema della chiusura della pagina Impostazioni quando si attiva la condivisione NVIDIA nella parte superiore della pagina Impostazioni.

Nei mesi scorsi è emerso un problema con YouTube: improvvisamente l’app ha smesso di funzionare su SHIELD TV. Google è poi intervenuta per risolverlo.

Inizialmente, solo per uso interno

In merito al primo modello del dispositivo, poche settimane fa Ars Technica ha pubblicato un’intervista ad Andrew Bell, senior VP of hardware engineering di NVIDIA. Ha svelato alcune interessanti curiosità sul progetto. Una su tutte: il set-top box non era inizialmente pensato per la vendita, ma per uso interno da parte dei dipendenti che volevano un’alternativa valida ai prodotti di Apple da collegare al televisore. È stato poi il CEO Jensen Huang a intuirne il potenziale a livello commerciale.