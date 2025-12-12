YouTube non funziona più su NVIDIA SHIELD TV

NVIDIA SHIELD TV è stato a lungo tra i migliori set-top box basati sulla piattaforma Android TV (forse ancora oggi il migliore). Una piccola scatola dal design curato e con un comparto hardware abbastanza potente da gestire anche il gaming, accompagnato in bundle da un telecomando con microfono e da un joypad. È in circolazione ormai da qualche anno e non se ne parla da tempo: torniamo a farlo oggi a causa di un problema che riguarda YouTube.

NVIDIA SHIELD TV, stop a YouTube

Si stanno moltiplicando le segnalazioni di chi racconta un malfunzionamento. Per essere più precisi, sul televisore compare il messaggio YouTube TV non è supportato da questo dispositivo . La responsabilità è dunque di Google, che ha interrotto il supporto per un apparecchio ritenuto datato? Così non sembrerebbe, almeno stando alle pagine del sito ufficiale, dove nella categoria Dispositivi di streaming è indicata Android TV come piattaforma, senza fare distinzione tra i diversi modelli che l’hanno in dotazione.

Un portavoce di NVIDIA è intervenuto in una discussione sul forum ufficiale (link a fondo articolo) affermando di aver inoltrato la segnalazione proprio a Google e che il gruppo di Mountain View sarebbe già al lavoro per risolvere il problema. Non è dunque da escludere il rilascio a breve di un aggiornamento correttivo.

Nell’ambito dei dispositivi set-top box, spesso gli utenti preferiscono acquistare modelli prodotti da brand conosciuti proprio per questo motivo, per evitare quelli (magari più economici) che nel tempo rischiano di essere abbandonati al loro destino. Lo stupore di chi si è trovato a dover fare i conti con lo stop improvviso di YouTube su SHIELD TV è quindi giustificato.

L’abbandono dei vecchi modelli è ad ogni modo una pratica consueta per molte piattaforme. Ad esempio, quest’anno Netflix ha detto addio alle Fire TV e Fire TV Stick più datate.