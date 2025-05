Netflix non si potrà più usare sui vecchi Fire TV

Chi possiede un vecchio modello di Fire TV e fa uso anche di Netflix dovrà per forza di cose rinunciare alla visione dei contenuti disponibili sulla celebre piattaforma di streaming video. Per i vecchi dispositivi casa Amazon, infatti, il supporto sta per terminare.

Netflix: addio sui modelli di Fire TV più datati

Andando maggiormente in dettaglio, Netflix ha inviato un’e-mail ai proprietari dei primissimi dispositivi Fire TV per far loro sapere che terminerà il supportoil mese prossimo. Il termine ultimo è fissato per il giorno 3 giugno 2025.

A confermare ufficialmente il tutto ci ha pensato anche Jen Lurey Ridings, portavoce di Amazon, in una dichiarazione inviata via email alla redazione di The Verge: “Netflix interromperà il supporto per alcuni dispositivi Fire TV di prima generazione, che sono stati introdotti più di 10 anni fa. Netflix rimane disponibile su tutti gli altri dispositivi Fire TV”.

Lurey Ridings ha specificato che Netflix non sarà supportato sui modelli di prima generazione di Fire TV, Fire TV Stick e Fire TV Stick con telecomando vocale, aggiungendo che le persone che hanno quei dispositivi potrebbero avere diritto a uno sconto su un nuovo Fire TV Stick e possono contattare il servizio clienti per ulteriori informazioni.

Netflix non ha specificato perché ha deciso di procedere in questo modo. Ma in una FAQ aggiunta di recente a una pagina di aiuto di Netflix l’azienda indica che potrebbe rimuovere il supporto per la sua app per i dispositivi che non possono più ottenere gli aggiornamenti necessari dal produttore o gestire nuove funzionalità. L’azienda ha altresì aggiunto nuovi riferimenti ai codici di errore R4, R12 e R25-1, ciascuno dei quali indica che un dispositivo non è supportato.