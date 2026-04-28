Apple iPhone 17 Pro a 1180€ sembra uno scherzo, ma è tutto vero su eBay

Un fantastico Apple iPhone 17 Pro a 1180 euro ti sembra uno scherzo o una truffa vero? Eppure è tutto vero e sicuro! Lo acquisti a questo prezzaccio su eBay. Dovrai solo metterlo in carrello e subito dopo inserire il Coupon PSPRAPR26 nell’apposita casella dedicata ai codici sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento. Un vero e proprio affare da prendere al volo prima che le scorte finiscano.

Infatti, sono rimasti pochissimi pezzi ancora disponibili. E se al momento non riesci a spendere questi soldi non preoccuparti. Abbatti ogni limite grazie al Tasso Zero in 3 Rate di PayPal e Klarna. Grazie a questi due metodi di pagamento puoi ottenere un mini finanziamento con un click senza attese e così pagare un po’ alla volta senza interessi il tuo ordine. Inoltre, con eBay molte destinazioni godono della consegna gratuita.

Il display Super Retina XDR da 6,3 pollici ti apre al mondo dei contenuti con immagini dai colori vividi e dai dettagli incredibili. Inoltre, grazie alla tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz tutto risulta incredibilmente fluido, dallo scorrere delle pagine web al gioco più impegnativo. Insomma, uno schermo di tutto rispetto che non ti farà rimpiangere proprio nulla.

La batteria assicura fino a 31 ore di riproduzione video con una ricarica. Perfetta per quando ti trovi lontano da casa tutto il giorno e non torni fino a sera. Grazie al Chip Apple A19 Pro le prestazioni raggiungono livelli estremi, garantendoti funzionalità e operazioni da vero utente pro, anche grafica ed editing senza rallentamenti né bug, anche in multitasking.

Il comparto fotografico è unico, non solo offrendo specifiche tecniche eccellenti, ma assicurando risultati professionali con il minimo sforzo. Ordina ora Apple iPhone 17 Pro a soli 1180 euro con PSPRAPR26!