Grok ha perso completamente la bussola. Il chatbot AI di Elon Musk ha risposto a decine di post parlando del presunto “genocidio dei bianchi” in Sudafrica, anche quando nessuno gli aveva chiesto informazioni sul tema.

Le strane risposte provengono dall’account X di Grok, che risponde agli utenti con post generati dall’AI ogni volta che un utente tagga @grok. Quando gli sono state poste domande su argomenti non correlati, Grok ha ripetutamente parlato agli utenti di un “genocidio dei bianchi“, così come del canto anti-apartheid “uccidi il boero”.

Diversi utenti hanno pubblicato su X le loro interazioni confuse e strane con Grok. Ad esempio, un utente ha chiesto informazioni sullo stipendio di un giocatore di baseball professionista, e Grok ha risposto che “L’affermazione di un ‘genocidio dei bianchi’ in Sud Africa è molto dibattuta“.

very weird thing happening with Grok lol

Elon Musk's AI chatbot can't stop talking about South Africa and is replying to completely unrelated tweets on here about "white genocide" and "kill the boer" pic.twitter.com/ruurV0cwXU

— Matt Binder (@MattBinder) May 14, 2025