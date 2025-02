Grok 3 di xAI avrebbe censurato Trump e Musk

Il nuovo chatbot AI di Elon Musk, Grok 3, prometteva di essere un paladino della verità. Ma nei giorni scorsi, qualcosa è andato storto. Alcuni utenti di Reddit hanno scoperto che il modello si rifiutava di rispondere a domande scomode su Donald Trump e sullo stesso Musk, ignorando volutamente le fonti che li indicavano come “diffusori di disinformazione”.

Un ingegnere di xAI, la società di Musk che ha creato Grok 3, ha confermato l’anomalia. In un post su X, Igor Babuschkin ha spiegato che un dipendente aveva modificato le istruzioni del modello, pensando di fare bene. Ma appena gli utenti hanno segnalato il problema, xAI ha fatto marcia indietro, perché quella censura “non era in linea con i valori dell’azienda“.

I believe it is good that we're keeping the system prompts open. We want people to be able to verify what it is we're asking Grok to do. In this case an employee pushed the change because they thought it would help, but this is obviously not in line with our values. We've…

