Grok 3, xAI ha mentito sui risultati dei benchmark?

Un dipendente di OpenAI accusa xAI, la società di Elon Musk, di aver pubblicato risultati fuorvianti sui benchmark del suo ultimo modello, Grok 3. Igor Babushkin, uno dei co-fondatori di xAI, respinge le accuse al mittente. Ma chi dice la verità?

Disappointing to see the incentives for the grok team to cheat and deceive in evals.

Tl;dr o3-mini is better in every eval compared to grok 3.

Grok 3 is genuinely a decent model, but no need to over sell. https://t.co/sJj5ByVikp

— Boris Power (@BorisMPower) February 20, 2025