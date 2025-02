xAI di Elon Musk presenta Grok 3, il nuovo modello AI

Elon Musk (come i soldi) non dorme mai o quasi. La sua azienda di intelligenza artificiale, xAI, ha appena lanciato l’ultimo modello di punta: Grok 3. Un’alternativa ambiziosa a colossi come GPT-4o di OpenAI e Gemini di Google, capace di analizzare immagini, rispondere a domande e alimentare nuove funzionalità su X.

La scorsa settimana Elon Musk aveva preannunciato che Grok 3 è “spaventosamente intelligente“ grazie all’uso dei dati sintetici.

xAI di Musk lancia Grok 3, il modello AI di nuova generazione

Grok 3 arriva con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni ottimistiche di Musk, ma il motivo è presto detto: xAI ha utilizzato un enorme data center a Memphis, con circa 200.000 GPU, per addestrare il nuovo modello. Una potenza di calcolo 10 volte superiore a quella del predecessore Grok 2, insieme a un set di dati ampliato che include persino documenti di casi giudiziari.

Ma Grok 3 non è un modello unico: è una famiglia di modelli. Una versione più piccola, Grok 3 mini, privilegia la velocità di risposta a scapito di un po’ di accuratezza. Grok 3 Reasoning e Grok 3 mini Reasoning, invece, sono in grado di “ragionare” attentamente sui problemi, evitando alcuni dei tranelli in cui cadono normalmente i modelli di intelligenza artificiale.

DeepSearch per la ricerca avanzata

I modelli di ragionamento di Grok 3 sono alla base di una nuova funzionalità dell’app Grok: DeepSearch. Sembra un déjà vu?… Non è che sembra, lo è proprio. È la risposta di xAI a strumenti simili (e con lo stesso nome) di OpenAI e di Google. Anche se bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Il primo a lanciare uno strumento AI per la ricerca avanzata è stato Big G con Gemini Deep Research.

DeepSearch di Grok non si limita a cercare informazioni sul web, ma analizza anche i contenuti di X per elaborare un riassunto mirato in base alla domanda ricevuta.

SuperGrok: il piano premium

Ma le novità non finiscono qui. Gli abbonati a X Premium+ (costa 50 dollari al mese) avranno accesso in anteprima a Grok 3, mentre altre funzionalità saranno riservate a un nuovo piano chiamato SuperGrok. Al prezzo di 30 dollari al mese o 300 all’anno, SuperGrok sblocca ulteriori query di ragionamento e DeepSearch, oltre a offrire la generazione illimitata di immagini.

La modalità vocale e l’API aziendale

Entro una settimana, l’app Grok guadagnerà una modalità vocale con voce sintetica. Inoltre i modelli Grok 3 saranno disponibili tramite l’API aziendale di xAI, insieme alla capacità DeepSearch. Nei prossimi mesi, xAI prevede di rendere open source Grok 2.