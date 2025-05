Bill Gates: la politica di Trump e Musk ucciderà i bambini

Bill Gates non è uno che le manda a dire. Non lo è mai stato, nemmeno quando durante il periodo della pandemia si è esposto a ogni tipo di attacco, prendendo posizione a favore dell’arma vaccinale per contrastare la diffusione del coronavirus. Diretto e divisivo per natura, l’ex CEO di Microsoft si è concesso in un’intervista al New York Times, in cui ha quasi inevitabilmente toccato il tema relativo alle politiche attuate dalla nuova amministrazione USA.

Trump e Musk nel mirino di Bill Gates

Il passaggio più forte è quello relativo all’impatto che alcune decisioni prese da Donald Trump e dal suo entourage, Elon Musk in primis, avrebbero sui bambini. Il riferimento è alla chiusura di USAID (United States Agency for International Development), l’agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, che il neopresidente ha descritto come gestita da un gruppo di radicali .

Per quanto riguarda i decessi infantili, che nei prossimi anni avrebbero dovuto passare da cinque milioni a quattro milioni, ora, a meno che non ci sia una grande inversione di tendenza, probabilmente passeremo da cinque milioni a sei milioni.

L’intervistatore gli ha allora fatto notare l’impegno preso da Elon Musk con The Giving Pledge, l’organizzazione fondata nel 2010 proprio da lui, dalla ex moglie Melinda e da Warren Buffet. È nata con l’obiettivo di spingere le persone ricche del mondo a donare alla filantropia almeno metà del loro patrimonio, in vita oppure dopo il decesso. Questa la sua risposta.

Un aspetto insolito del Giving Pledge è che si può aspettare di morire per mantenerlo. Chissà… Potrebbe diventare un grande filantropo. Nel frattempo, l’uomo più ricco del mondo è stato coinvolto nella morte dei bambini più poveri del pianeta.

La Gates Foundation chiuderà nel 2045

Nelle stesse ore, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Bill Gates ha al tempo stesso celebrato i primi 25 anni della Gates Foundation e ne ha annunciato la chiusura per il 31 dicembre 2045.

Nei prossimi 20 anni, donerò praticamente tutto il mio patrimonio, attraverso la Gates Foundation, alla causa per salvare e migliorare vite in tutto il mondo.

Oggi, il suo patrimonio personale si aggira intorno ai 108 miliardi di dollari. Quello di Elon Musk, secondo Forbes, si attesta a 388 miliardi di dollari.