Bill Gates elogia Tesla e sprona Musk sulla crisi climatica

Durante un’intervista con Bloomberg, Bill Gates ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo fondamentale di Tesla nella lotta contro la crisi climatica. L’ex CEO di Microsoft ha raccontato di aver incontrato Elon Musk alla cerimonia di premiazione del Breakthrough Prize ad aprile, dove i due hanno avuto modo di confrontarsi.

Musk e le battaglie culturali…

Quando John Fraher, Senior Executive Editor di Bloomberg, ha chiesto a Gates se fosse deluso dal fatto che Musk sembri più interessato a parlare di guerre culturali (vedasi la decisione di traferire le sedi di X e SpaceX in Texas perché in disaccordo con una legge della California a sostegno degli studenti LGBTQ) e altre questioni piuttosto che del clima, Gates ha risposto con diplomazia. Ha sottolineato l’unicità di Musk e la sua tendenza a parlare di ciò che gli pare, senza lasciarsi influenzare dalle opinioni altrui.

Gates-Musk: da avversari ad alleati?

Bill Gates ed Elon Musk in passato hanno avuto diversi scambi di opinioni contrastanti durante interviste pubbliche. I due miliardari, infatti, la pensano in modo diverso su molti temi. In passato, Gates ha messo in dubbio la scelta di Musk di investire ingenti somme per portare l’umanità su Marte, sottolineando la sua preferenza per il finanziamento di vaccini per salvare vite umane. Tuttavia, Gates ha anche espresso il suo apprezzamento per Musk, prevedendo che un giorno sarà un grande filantropo.

In un’intervista con Walter Isaacson, Gates ha raccontato di un episodio in cui Musk si è comportato in modo “super cattivo” nei suoi confronti dopo aver scoperto che Gates aveva venduto allo scoperto le azioni Tesla. Tuttavia, Gates ha minimizzato l’incidente, sottolineando che Musk tende ad essere duro con molte persone e che non bisogna prendere troppo sul personale questi episodi. Gates ha anche rivelato di essersi scusato con Musk per l’accaduto.

Investimenti sul clima e vizietti personali

Nell’intervista con Bloomberg, Bill Gates ha parlato dei suoi investimenti per contrastare il cambiamento climatico e nel campo dell’intelligenza artificiale. Proprio sull’AI in passato Elon Musk aveva criticato Gates, suggerendo che il co-fondatore di Microsoft avesse conoscenze “limitate” in questo settore.

Gates nell’intervista ha anche ammesso le sue abitudini non proprio ecologiche, riconoscendo che i suoi frequenti viaggi in aereo privato rappresentano la parte più consistente della sua impronta di carbonio personale. In poche parole, nonostante le critiche reciproche del passato e le diverse visioni, Gates ha colto l’occasione per lodare gli sforzi di Musk e Tesla nella produzione di auto elettriche, invitando però Musk a farsi portavoce della crisi climatica.

Un augurio per il futuro

Nonostante le divergenze tra i due, Gates ha espresso il suo auspicio che Musk parli di più del clima in futuro, riconoscendo la sua intelligenza e il suo contributo fondamentale in questo campo. L’incontro tra questi due giganti della tecnologia lascia intravedere la possibilità di una collaborazione futura nella lotta contro la crisi climatica, unendo le loro risorse e il loro ingegno per il bene del pianeta.