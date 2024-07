Come Elon Musk e SpaceX intendono colonizzare Marte

Tutti, almeno una volta, hanno sentito parlare di Elon Musk. Che si tratti di Tesla, SpaceX, Neuralink o X, è impossibile ignorarlo, a meno che non si sia totalmente indifferenti a ciò che il miliardario “sforna”. Tuttavia, sarà sempre più difficile ignorare il suo grande progetto: la colonizzazione di Marte. Ci sta pensando da più di 20 anni e più passano gli anni, più si accorcia la scadenza per l’invio di esseri umani sul Pianeta Rosso. Il magnate di Tesla prevede di creare una città su Marte entro il 2050.

Nel 2023, Elon Musk aveva stimato che il suo razzo Starship sarebbe atterrato su Marte nel giro di 3-4 anni. Le cose sono andate diversamente rispetto alle previsioni iniziali, ma quell’annuncio ha segnato l’inizio di un grande progetto a lungo termine che, secondo le intenzioni del miliardario, culminerà nella creazione di un’intera città marziana di nome Terminus.

Si tratta dell’obiettivo finale della vita di Musk e da circa un anno sta esortando i dipendenti di SpaceX ad accelerare i tempi per realizzarlo il prima possibile. Stando a fonti vicine al magnate, tutte le aziende di Musk sono state mobilitate per contribuire a questa grande impresa di colonizzazione di Marte.

Elon Musk vuole colonizzare Marte sfruttando tutte le sue aziende sulla Terra

Elon Musk non ha mai nascosto che sta raccogliendo fondi al solo scopo di finanziare il suo progetto di conquista di Marte. Nel 2022 ha dichiarato a un tribunale: “Questo è un modo per portare l’umanità su Marte, perché stabilire una città autosufficiente su Marte richiederà molte risorse“. Non si può negare che abbia le idee piuttosto chiare… Secondo alcune fonti, infatti, dopo aver fondato la società di costruzione di tunnel The Boring Company, sta ora creando attrezzature in grado di scavare sotto la superficie del Pianeta Rosso, tanto per fare un esempio.

Nella sua città marziana, il cinquantenne immagina che la gente vada in giro con una versione modificata del Cybertruck, mentre i razzi Starship fanno la spola con la Terra. Anche l’acquisizione di Twitter, ora X, fa parte di questo piano. Il social network avrebbe permesso di testare come un governo guidato dai cittadini e governato dal consenso potrebbe funzionare su Marte. Nulla è lasciato al caso.

Alla SpaceX, un team sta lavorando alla progettazione e alla costruzione delle future cupole abitative, mentre un altro sta progettando una tuta adatta alle condizioni estreme della vita su Marte. Nel frattempo, un gruppo di esperti medici sta studiando se gli esseri umani possono avere figli in questo ambiente. Elon Musk avrebbe persino donato il proprio sperma per fondare la futura colonia… a sua immagine e somiglianza (ci ricorda qualcuno…).

Come Musk immagina la città marziana che sogna da quando aveva 10 anni

Prima di pensare di viverci, il fondatore di Tesla vuole affrontare le gelide temperature di Marte. Per riscaldare il pianeta, prevede di effettuare una serie di esplosioni termonucleari per creare dei soli artificiali. Centinaia di pannelli solari potrebbero quindi fornire calore agli abitanti. La colonia sarebbe incentrata su una grande cupola per la vita in comune, circondata da cupole più piccole. Secondo le fonti, Elon Musk vuole assolutamente che sia “cool”.

L’idea è che la città sia autosufficiente, nel caso in cui il ritorno sulla Terra diventi impossibile. Nel suo primo viaggio, l’astronave avrebbe il ruolo dell’Arca di Noè, trasportando piante e animali. Su Marte, le serre verrebbero utilizzate per coltivare le piante. Per rendere il viaggio più piacevole, una versione futura del razzo incorporerà in cima gli alloggi, con tapis roulant per tenersi in forma e persino un cinema.

Elon Musk contempla la vita su Marte da quando aveva 10 anni, dopo aver letto il Ciclo delle Fondazioni, una serie di romanzi di fantascienza di Isaac Asimov. Oggi sostiene che creerà una città su Marte entro il 2050. Speriamo che per allora sia riuscito a sviluppare il motore che ridurrà il tempo di viaggio da 9 mesi a 60 giorni.