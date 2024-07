Elon Musk trasferisce X e SpaceX in Texas

Elon Musk, l’eclettico imprenditore noto per le sue visioni futuristiche, ha annunciato con un tweet la sua intenzione di trasferire il quartier generale di SpaceX e X, rispettivamente da Hawthorne e San Francisco, verso il soleggiato Texas. Questa mossa, che ha già suscitato un certo interesse, arriva in risposta all’approvazione della legge californiana SAFETY Act (AB1955), che Musk considera un attacco alle famiglie e alle aziende.

And 𝕏 HQ will move to Austin https://t.co/LUDfLEsztj — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024

Recentemente il governatore della California Gavin Newsom ha firmato una nuova legge che mira a tutelare la privacy e i diritti degli studenti transgender nelle scuole. In particolare, la legge vieta alle scuole di obbligare gli insegnanti a rivelare ai genitori o ad altri l’identità di genere o i cambiamenti di genere di uno studente, se lo studente non ha dato il proprio consenso a condividere tali informazioni.

Inoltre, protegge gli insegnanti che si rifiutano di “denunciare” o segnalare alle autorità scolastiche uno studente transgender, anche se i genitori lo richiedono.

Questa legge sembra aver toccato un nervo scoperto per Elon Musk, spingendolo ad annunciare che sposterà le sedi di X e SpaceX dalla California al Texas, probabilmente perché ritiene che questa legge limiti troppo i diritti dei genitori e la libertà di parola degli insegnanti sul tema dell’identità di genere.

Il Texas: una terra di opportunità per Musk

Il trasferimento delle sedi di SpaceX e X è solo la punta dell’iceberg dei piani di Musk per il Texas. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, l’imprenditore starebbe lavorando alla creazione di una comunità chiamata Snailbrook, nei pressi di Austin. E le sorprese non finiscono qui: si vocifera che Musk stia valutando l’apertura di un’università nella stessa città. Il Texas sembra essere diventato il nuovo terreno di gioco per le ambizioni dell’eclettico miliardario.

La decisione di spostare le sedi di X e SpaceX segue una serie di mosse strategiche di Musk. Dopo il rifiuto di un giudice del Delaware riguardo al suo pacchetto retributivo da 55 miliardi di dollari (poi approvato dagli azionisti), aveva già richiesto di trasferire la sede di SpaceX dal Delaware al Texas. E non dimentichiamo il precedente di Tesla: nel 2021, Musk aveva spostato la sede dell’azienda in Texas, dopo la chiusura forzata della fabbrica di Fremont durante la pandemia.

Insomma, X e SpaceX si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Una cosa è certa: con Elon Musk, non ci si annoia mai…